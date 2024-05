Go Global USSH: SV Campuchia mê mẩn bánh tráng trộn của Việt Nam 01/05/2024 12:45

Những ngày cuối tháng 4-2024, đoàn sinh viên Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM (USSH-) đã có cơ hội học tập và giao lưu cùng sinh viên Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) tại Campuchia thông qua chương trình Go Global USSH #1.

Khi thế giới trở thành lớp học của bạn

Với mong muốn giúp sinh viên có cơ hội giao lưu quốc tế với các khu vực, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM đã chính thức khởi động dự án phi lợi nhuận “Go Global USSH” với phương châm "Where the world is your classroom - Khi thế giới là lớp học của bạn".

Điểm đến đầu tiên của chương trình chính là Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) tại Campuchia. Tại đây, SV 2 trường đã có phần giao lưu học thuật về phát triển bền vững và giao lưu các tiết mục văn nghệ thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc của hai nước.

Sinh viên Campuchia bất ngờ và thú vị khi được thưởng thức món ăn đường phố Việt Nam, bánh tráng trộn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lên kế hoạch từ trước, đoàn sinh viên USSH đã đem đến cho các sinh viên tại đất nước Chùa Tháp một bất ngờ với món bánh tráng trộn đặc trưng và văn hoá làm tò he của người Việt Nam.

Các sinh viên Campuchia đã được nếm thử bánh tráng trộn và được thử sức làm tò he với sự hướng dẫn và điều phối của sinh viên USSH. Hầu hết sinh viên đến từ đất nước Chùa Tháp đều cảm thấy lạ lẫm nhưng lại rất ấn tượng và thích thú với văn hóa của người Việt Nam.

“Bản thân mình là một người thích tìm hiểu về những nền văn hóa, phong tục tập quán, của những cộng đồng tại các quốc gia trên thế giới. Thông qua chương trình Go Global USSH, mình cũng đã có cơ hội kết nối, học hỏi và giao lưu với những người bạn tại Việt Nam. Đây là một chương trình ý nghĩa và mình mong sẽ có thêm nhiều cơ hội giao lưu không chỉ giữa hai trường với nhau mà còn nhiều trường tại các quốc gia khác nữa”, Heng Sey- sinh viên năm hai Đại học Hoàng gia Phnom Penh bày tỏ.

Thanh Trúc lần đầu đặt chân đến đất nước Chùa Tháp. Ảnh: NVCC

"Không chỉ là một thành viên tham gia, ở chương trình này mình còn may mắn được chọn là thành viên của BTC nên có rất nhiều cảm xúc. Từ lúc chương trình còn đang thai nghén, mới chỉ là những mong muốn và dự định dang dở của thầy và trò cho đến một chương trình hoàn chỉnh và thành công thì cảm xúc khó tả vô cùng. Chương trình thực sự đã mang đúng ý nghĩa xuyên suốt là “GO GLOBAL”, những chuyến đi không phải chỉ để du lịch mà hơn hết là tạo cơ hội học hỏi, kết nối với bạn bè các nước trong khu vực và xa hơn là thế giới. Mình mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa để có thể lan tỏa được thông điệp ý nghĩa và giá trị cao đẹp đến nhiều bạn trẻ, sinh viên trong và ngoài trường học, mang tinh thần GO GLOBAL vươn xa hơn và lâu bền hơn”, Thanh Trúc, sinh viên năm 2 Khoa Du lịch trải lòng.

Mở rộng giao lưu văn hóa, học thuật giữa sinh viên hai nước

Được biết, Go Global USSH được lên ý tưởng và định hình từ tháng 10-2023 với sự tham gia của các thành viên ban tổ chức (BTC) nòng cốt là sinh viên đến từ khoa Du lịch và Quan hệ Quốc tế.

“Chương trình thực sự hữu ích vì đã giúp sinh viên trải nghiệm ở một nền văn hóa mới, được chia sẻ kiến thức, góc nhìn về phát triển bền vững và những mô hình hoạt động phát triển bền vững của thanh niên hai nước.

Thông qua chương trình, sinh viên cũng nhận thấy được rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, hòa nhập…để tiếp tục tích lũy và phát huy. Ngoài ra, với giá trị chính của chương trình là giao lưu văn hóa và học thuật, đây cũng là một dịp để sinh viên hai nước kết nối được với nhau, từ đó tăng sự giao lưu hội nhập của sinh viên Nhân văn đối với các nước trong khu vực và thế giới”, Thạc sĩ Trần Nam,Trưởng phòng Công tác sinh viên, người sáng lập dự án bày tỏ.

Các thành viên chương trình Go Global USSH tại cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: Huy Mai

Về kế hoạch và hướng phát triển tiếp theo của chương trình, Thạc sĩ Trần Nam chia sẻ: “Theo kế hoạch và định hướng của BTC, chương trình tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào quý 3 năm 2024 và có thể ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan và sau này sẽ là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…tuỳ thuộc vào tình hình thực tế. Đối với chương trình giao lưu tại Campuchia vừa rồi, GGU cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm để có thể phát triển chương trình tốt hơn vào các mùa sau".

Một số hình ảnh tại chương trình:

Sinh viên RUPP thuyết trình về chủ đề "Tuổi trẻ bền vững". Ảnh: Thanh Trúc

Sinh viên USSH-VNUHCM thuyết trình về chủ đề "Du lịch bền vững". Ảnh: Thanh Trúc

Màn trình diễn điệu Folk truyền thống của sinh viên Campuchia. Ảnh: Thanh Trúc



Sinh viên Việt Nam trình diễn tiết mục “Hello Viet Nam”. Ảnh: Thanh Trúc

Nguyên liệu làm bánh tráng trộn hấp dẫn, được BTC chuẩn bị chu đáo từ Việt Nam. Ảnh: RUPP