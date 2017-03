Bão đổ bộ, nhiều tàu thuyền bị đánh chìm

Chủ động đối phó với bão 19 giờ ngày 17-7, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu có công điện gửi các địa phương. Công điện yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc phải rà soát công tác chuẩn bị đề phòng mưa lũ gây chia cắt; chủ động triển khai di dời dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. TP Hà Nội phải chủ động đối phó với tình trạng ngập úng vì là nơi được dự báo là có lượng mưa lớn. Tại cuộc họp chiều 17-7, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các địa phương không chủ quan trong đối phó với cơn bão mạnh này. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan chức năng báo cáo tình hình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám đề nghị: Chuyển tư thế sẵn sàng đối phó trên biển sang đối phó trên đất liền. Bão có tâm bão rộng, đổ bộ ban đêm nên phải đề phòng các hiện tượng thiên tai tiêu cực. Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện khẩn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị liên hệ phối hợp Trung Quốc có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ các tàu, ngư dân bị nạn tại khu vực Hoàng Sa. LX - T.HẰNG Bão số 1 suy yếu thành áp thấp (PL)- Tối 17-7, vùng tâm bão số 1 đã đi vào địa phận các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9; giật cấp 10, cấp 11. Sáng 18-7, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đêm ngày 17-7 có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5 m. Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 132 mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 182 mm; Tân Mỹ (Quảng Bình) 162 mm… Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. HOÀNG VÂN Hà Nội: 40 bệnh viện đã sẵn sàng (PL)- Chiều qua (17-7), lãnh đạo Sở Y tế TP Hà Nội đã có cuộc họp gấp với 40 bệnh viện để thông báo kế hoạch và các tình huống phải cấp cứu khi bão số 1 gây ra. Sở Y tế yêu cầu 40 bệnh viện này phải thực hiện phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy điều hành, lực lượng, vật tư và hậu cần. Bệnh viện phải chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, máy phát điện, giường bệnh điều trị, cán bộ y tế phải túc trực 24/24 giờ… Bệnh viện cũng phải chuẩn bị nhiều mì tôm để phòng khi có bệnh nhân nhập viện do mưa bão. Ngoài ra, mỗi bệnh viện đều phải chuẩn bị 1-2 đội cấp cứu cơ động. T.NHƯ