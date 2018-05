Bạo hành kinh hoàng với trẻ nhỏ tại Đà Nẵng

Hai clip ghi lại cảnh hai bảo mẫu tại nhóm trẻ gia đình Mẹ Mười, ở địa chỉ 251/32 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bắt hai bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà.



Hình ảnh bé trai bị bạo hành tại nhà trẻ này. Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, hai bảo mẫu liên tục trút thức ăn vào miệng. Hai bé khóc thét thì các bảo mẫu lấy khăn phủ lên mặt và tát vào mặt.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, hai clip này được hàng ngàn lượt chia sẻ.



Bé trai bị bạo hành bằng việc xách ngược cổ tại nhóm trẻ gia đình Mẹ Mười. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, hàng chục phụ huynh gửi con ở đây phát hiện, đến bao vây nhà trẻ, đưa con về. Hàng xóm và những người xem clip bức xúc cũng kéo đến nhà trẻ này. Cảnh sát phải đến để đảm bảo an ninh trật tự.



Phụ huynh tới vây nhóm trẻ gia đình Mẹ Mười. Ảnh: HH

Trưa 21-5, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhóm trẻ gia đình Mẹ Mười. Phòng Giáo dục và lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã cử người đến nhóm trẻ được phản ánh để xác minh vụ việc.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cũng xác nhận Sở đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan xác minh làm rõ và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Chủ nhà trẻ này đã được công an phường mời về trụ sở làm việc.