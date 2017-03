Bắt nhóm làm giả giấy đỏ ở Bình Dương

Công an đang tạm giữ hình sự Kiều Tấn Liêm (quê Bến Tre), Tô Thị Lẻng (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và Nguyễn Đức Lợi (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cùng tang vật là hàng chục giấy đỏ giả, máy móc, cùng con dấu giả của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) phát hiện Liêm và Lẻng mua bán nhiều loại giấy đỏ, sổ hộ khẩu (chưa ghi nội dung) với một người nên kiểm tra. Những người này khai nhận các loại giấy tờ trên đều là giả, làm tại tiệm photocopy Thuận Phát do Nguyễn Đức Lợi làm chủ. Từ lời khai trên, công an khám xét chỗ ở của Lợi và Liêm, thu giữ nhiều vật dụng gồm máy in, dấu mộc sao y bản chính, dụng cụ đóng số, con dấu và hàng chục giấy tờ nhà, đất giả.

ĐĂNG LÊ