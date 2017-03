Bắt nữ sinh vào trong ruộng ngô để cướp

Chiều ngày 27-11, lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Xuân (20 tuổi, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn) về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, vào chiều ngày 25-11, Xuân đã dùng dao khống chế nữ sinh Trần Thị Minh (18 tuổi, trú tại thôn Đức Hậu, Đức Hoà, Sóc Sơn) kéo vào cánh đồng ngô thôn Đan Tảo, (xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn).

Tại đây, đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa tiền nếu không sẽ đâm chết. Trần Thị Minh kêu cứu thất thanh liền bị Xuân dùng tay bóp cổ. Lúc này, một người dân nghe tiếng của nạn nhân đã có mặt, khống chế đối tượng, giao nộp cho cơ quan công an. Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận, do thiếu tiền mua thẻ game trên mạng Intrenet nên đã đi cướp.

Vụ án đang được cơ quan công an hoàn tất hồ xơ để xử lý.

Theo Phúc Hưng (Dân trí)