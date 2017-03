Bắt xe tải chở 2.000 chim cút đã xẻ thịt

Sáng 5-4, tại đường tránh TP Vinh (thuộc huyện Hưng Nguyên) Đội QLTT số 3 phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải 37V- 0995 vận chở ba thùng xốp đựng 2.000 con chim cút đã làm thịt đang bốc mùi hôi thối.

Cũng sáng qua, Trạm Thú y huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiến hành tiêu hủy tang vật 400 kg chân trâu không rõ nguồn gốc, đang bốc mùi hôi thối. Số chân trâu trên do lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, tịch thu trên xe khách 51B-0119 do tài xế Nguyễn Văn Bún (trú Bình Định) điều khiển.

Đ.LAM