Bé gái 14 tuổi đi mò hến bị đuối nước chết thương tâm

Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn xã Hưng Xuân và người thân đã tìm, vớt được thi thể Giang. Được biết, hoàn cảnh gia đình Giang thuộc diện hộ nghèo.

Đoạn sông Lam chảy qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Ảnh: Đ.Lam

Từ đầu mùa hè 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tới 28 trẻ em, học sinh chết đuối và một nữ sinh đang mất tích do đuối nước trên sông Lam.

Trước tình hình trên, ngày 9-6, ông Hồ Đức Phớ , Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã ra công điện gửi các cơ quan chức năng về việc đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Theo đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhắc nhở các em có ý thức phòng tránh đuối nước. Tăng cường hoạt động cải tạo môi trường, loại trừ các nguy cơ đuối nước trẻ em. Xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em, khuyến khích động viên trẻ em tham gia tập luyện bơi lội nhằm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất do đuối nước xảy ra.