Bé gái 6 tuổi đi lạc ở công viên 30-4 đã tìm được mẹ

Mẹ con bé Tuyền



Trước đó, ngày 15-4, bé Nguyễn Thị Ngọc Tuyền được phát hiện đi lạc gần công viên 30-4. Khi được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, bé có biểu hiện hoảng loạn, khóc nhiều. Sau khi được cán bộ dỗ dành và trấn an tinh thần, bé khai tên Tuyền, sinh năm 2011, học trường tiểu học Phù Đổng tuy nhiên không nhớ quận nào và nhà ở đâu.

Báo chí và nhiều trang mạng xã hội và đã nỗ lực chia sẻ thông tin về bé để mong mau chóng tìm được người thân cho bé.



Chị Hồng hỏi thủ tục tại phòng tiếp dân



Tất tả đi photo giấy tờ nộp cho trung tâm trong bộ dạng phờ phạc, chị Hồng cho biết mấy đêm nay không ngủ được vì lo không tìm được con.

Chị Hồng kể sáng thứ sáu (14-4), chị xin cho con nghỉ học rồi bắt xe buýt từ quê ở Biên Hòa, Đồng Nai lên TP.HCM chơi. Do đường sá đông đúc nên chị dặn con ngồi chờ ở mé nhà thờ Đức Bà (quận 1) để đi mua nước. Ít phút sau, chị quay trở lại thì không thấy con đâu. Chị đi lòng vòng xung quanh khu vực để hỏi nhưng không ai thấy.

Đến tối thứ sáu, chị phải quay trở lại Biên Hòa để lo cho hai đứa con nhỏ khác, một đứa bốn tuổi và một đứa 2,5 tuổi rồi thứ bảy quay trở lại để tiếp tục tìm con.



Chị Hồng được hướng dẫn thủ tục để đưa bé về lại đi học



Chị cho biết hoàn cảnh neo đơn khi chồng vướng vào lao lý, cả hai bên mồ côi cha mẹ, chị làm gia công bao bì tại nhà nên một mình gánh gồng nuôi ba đứa con nhỏ. Họ hàng ở quê đều chưa biết chị bị lạc mất con nên chị cố gắng tranh thủ bắt xe buýt lên đi tìm lòng vòng ở các bến xe, khu vực trung tâm.

“Đi tìm con mà hồi hộp lắm, nhỡ đâu con bị bắt cóc, cầu xin trong lòng cho con gặp được người tốt”, chị nói.

May mắn sao, chị được chỉ qua công an phường Thị Nghè (quận 1). Qua thông tin chị cung cấp, công an phường Thị Nghè cho địa chỉ chị đến Trung tâm hỗ trợ Xã hội ở đường Nơ Trang Long để hỏi thăm về bé.

Sáng chủ nhật, chị tìm đến trung tâm thì được biết do là ngày nghỉ nên trung tâm không làm việc. “Sáng sớm nay, tôi tranh thủ chạy lên để làm thủ tục nhận con về. Nếu muốn bỏ rơi con thì tôi sẽ không đời nào quay trở lại đây để nhận con đâu. Con mình đẻ ra, ai mà đem đi bỏ con. Từ giờ trở đi là tôi hết dám để con một mình”, chị phân trần.

Chị cho biết bé sinh năm 2010 chứ không phải 2011 và hiện học lớp 1 trường tiểu học Phù Đổng ở Đồng Nai.



Chị Hồng trình thủ tục để nhận lại con



Chị kể bé Tuyền gặp lại mẹ rất mừng, ôm mẹ chặt cứng và nói: “Con nhớ mẹ nhiều lắm”. Hai mẹ con thấy những ngày qua thật là dài.



Tiếp xúc với chị Hồng, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Xã hội hướng dẫn chị làm giấy xác nhận theo mẫu về việc bé đang theo học tại trường có chứng nhận của nhà trường và nhận lại số tiền 105.000 ngàn đồng có trong người bé Tuyền do trung tâm giữ giúp.

Trung tâm sẽ lập hội đồng xét duyệt nhanh chóng cho bé về để đi học lại. Chị Hồng ngạc nhiên vì chị không hề để tiền lại cho bé. “Chắc ai thấy tội bé thì cho chứ tôi không cho bé tiền”, chị khẳng định.