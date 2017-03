Bị cấm yêu, đôi tình nhân tự tử

Đó là Hồ Văn Út (trú thôn Lê Trêng, xã Hồng Trung, huyện A Lưới). Vài ngày sau, Trần Thị Nan (17 tuổi, ngụ cùng thôn với Út) cũng mất tích. Đến ngày 4-7, bà con địa phương phát hiện thi thể Nan bên dòng sông A Lin (A Lưới).

Được biết, Út và Nan có tình cảm với nhau, định tiến đến hôn nhân nhưng gia đình ngăn cản.

Theo ông Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện A Lưới, căn cứ kết quả giám định pháp y đã loại trừ khả năng Nan bị giết. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công an huyện A Lưới làm rõ.

MAI PHƯƠNG