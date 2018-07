Bị lấy trộm chế độ nạn nhân chất độc da cam

14 người có liên quan sai phạm Theo UBND huyện An Lão, hồ sơ giám định y khoa của ông Thanh sử dụng CMND mang tên Đỗ Đức Thanh là một người hoàn toàn khác. Thế nhưng Hội đồng giám định y khoa TP Hải Phòng vẫn giám định cho ông Thanh. Theo tìm hiểu, huyện An Lão đã xác định có 14 cán bộ từ xã đến huyện có liên quan tới vụ giả mạo hồ sơ chất độc hóa học. Cơ quan chức năng huyện An Lão đang làm rõ trách nhiệm để xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, ông Đỗ Cao Lanh cho rằng cần đề nghị công an khởi tố điều tra, xử lý những người liên quan. Làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan Ngày 6-6 vừa qua, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, làm việc tại xã Mỹ Đức đã chỉ rõ trách nhiệm sai phạm trong việc xét duyệt hồ sơ chính sách giả thuộc về phó chủ tịch, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, cán bộ chính sách và hội đồng xét duyệt hồ sơ của xã thời kỳ đó. Ông Tuấn đã yêu cầu xã Mỹ Đức tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.