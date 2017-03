Bình Dương: Phá ổ đánh bạc “núp bóng” đám tang

Tang vật thu giữ tại một sòng bạc tài xỉu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tang vật thu giữ tại một sòng bạc tài xỉu.Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Dương Chí Tưởng (Vietnam+)



Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thị xã Thủ Dầu Một cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 29/5 lực lượng công an thị xã đã bắt ổ đánh bạc (loại hình tài xỉu) tại xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một.Hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc cùng tang vật hơn 40 triệu đồng và hàng chục xe máy đã bị thu giữ.Sau khi thu thập hồ sơ, điều tra, đến chiều 30/5, công an thị xã Thủ Dầu Một đã ra quyết định tạm giữ hình sự 19 đối tượng.Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một có hiện tượng các sòng bài “di động” ăn theo các đám tang nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.Hiện công an thị xã đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.