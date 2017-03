Bộ Công an: Tai nạn giao thông dịp tết Giáp Ngọ giảm

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp tết. Theo đó, toàn ngành đã điều tra, khám phá 318 vụ án, bắt giữ 417 đối tượng hình sự. Ngoài ra, trong dịp tết đã tạm giữ hơn 100 đối tượng ma túy, hơn 1.500 đối tượng cờ bạc. Một số loại án như cướp giật, chống người thi hành công vụ giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, tình hình trật tự ATGT ổn định, tai nạn giao thông giảm so với dịp tết Quý Tỵ 2013. Tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép được hạn chế tối đa. Lực lượng CSGT đã xử lý hơn 25.800 vụ vi phạm trật tự ATGT, phạt gần 11,5 tỉ đồng, tạm giữ 18 ô tô, hơn 6.800 mô tô.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được; đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự.

TAT