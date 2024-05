Chuyên gia nhận định giá vàng thế giới có thể sụt mạnh 06/05/2024 07:51

Thị trường vàng thế giới đã chịu tác động từ quá nhiều thông tin trong tuần vừa qua, bao gồm số liệu về việc làm trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp và quyết định liên quan đến lãi suất đồng USD của Ủy ban thị trường mở thuộc Fed (FOMC).

Giá vàng thế giới đã không thể duy trì ở ngưỡng cao trong tuần qua - Nguồn: Kitco News

Giá vàng thế giới có thể hạ sâu

Giá vàng thế giới hưởng lợi từ việc Fed chính thức loại bỏ kịch bản nâng lãi suất và để ngỏ khả năng hạ lãi suất trong quý II-2024. Xu thế chung của giá vàng trong tuần qua là sụt giảm khi nhu cầu từ châu Á hạ nhiệt, căng thẳng Trung Đông tạm thời lắng dịu.

Mở cửa tuần ở ngưỡng 2.335USD/ounce, giá vàng thế giới đã không thể duy trì trên ngưỡng 2.340USD/ounce dù đã có lúc vượt mốc này.



Cuối chiều ngày thứ Tư (ngày 1-5), giá vàng thế giới thậm chí còn rơi xuống ngưỡng thấp của tuần là 2.283USD/ounce. Tuy nhiên sau đó, động lực tăng của giá vàng trở lại, thông tin chính thức về định hướng chính sách của Fed vực dậy giá vàng phần nào. Chốt tuần, giá vàng ở ngưỡng 2.301,56USD/ounce.

Đối với tuần này, khảo sát của Kitco News Weekly cho thấy tâm lý bi quan với triển vọng giá vàng trong ngắn hạn đang trở lại. Phần lớn các nhà đầu tư cá nhân cho rằng giá vàng sẽ giảm hoặc đi ngang, kịch bản giảm giá sâu được tính đến.

Chuyên gia phân tích cao cấp tại FXTM – ông Lukman Otunuga cho rằng hiện tại các dấu hiệu đều cho thấy giá vàng sẽ có thể hạ sâu trong những ngày sắp tới: “Giá vàng đang phát đi tín hiệu đỏ, để mất thành quả tăng do ảnh hưởng từ báo cáo thị trường việc làm tiêu cực”.

Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, ông Adrian Day, thuộc nhóm những chuyên gia tin rằng giá vàng sẽ vẫn tăng trong những tuần sắp tới: “Sự vững vàng của giá vàng ngay cả khi khả năng Fed hạ lãi suất đang bị đẩy lùi đến thời điểm xa hơn và bất chấp thông tin kinh tế Mỹ bi quan cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn có niềm tin. Việc người Trung Quốc mua mạnh vàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô không khỏi sẽ vẫn là “bệ đỡ” quan trọng cho giá vàng”.

Trong tuần này, thị trường vàng thế giới đón nhận một số thông tin kinh tế và bài phát biểu của đại diện thuộc Fed: ngày thứ Ba (ngày 7-5) một quan chức Fed có bài phát biểu; thông tin về sản xuất công nghiệp Đức (ngày 8-5); tại Mỹ trong cùng ngày thống đốc Fed có bài phát biểu; số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (ngày 9-5).

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới, cao hơn giá vàng thế giới 15 triệu đồng/lượng

Đầu tuần, giá vàng các thương hiệu trong nước được giữ ổn định gần 86 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đang niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,9 triệu đồng/lượng bán ra – ngưỡng cao chưa từng thấy của giá vàng SJC.

Tại Hà Nội và TPHCM, giá vàng thương hiệu DOJI neo ở mức 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở ngưỡng chốt của tuần qua, giá vàng thế giới quy đổi ở quanh mốc khoảng hơn 70,7 triệu đồng/lượng, như vậy giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước đến hơn 15 triệu đồng/lượng.

Việc một số đợt đấu thầu vàng không thành công đã khiến cho giá vàng SJC tăng rất mạnh, bản thân giá của vàng miếng SJC cũng đắt đỏ hơn rất nhiều so với vàng miếng các thương hiệu khác.

Trên thị trường USD tự do, dấu hiệu bình ổn tỷ giá ngày một nhiều trong những ngày gần đây. Ở thời điểm đầu giờ sáng nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do ở mức 25.660 – 25.770 đồng Việt Nam/USD. Chênh lệch mua vào – bán ra hạ nhiều so với nhiều tuần trước.