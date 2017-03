Bộ KH-ĐT lên tiếng vụ doanh nghiệp đòi nợ bằng ‘‘luật lạ’’

Ông Tiều cũng nói ban này vừa nhận được chỉ đạo của Bộ KHĐT liên quan đến vụ việc.



Theo công văn của Bộ KH-ĐT, việc Công ty Tân Đức chưa đăng ký khung phí sử dụng hạ tầng KCN với Ban quản lý, đồng thời áp đặt mức phí hạ tầng cao so với mặt bằng chung mà không được sự thống nhất của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong KCN là chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.







Riêng việc Công ty Tân Đức cản trở hoạt động của một số doanh nghiệp là hành động gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo tâm lý hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, cần được chấm dứt và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ KH-ĐT cũng chỉ đạo tỉnh Long An yêu cầu KCN Tân Đức phải đăng ký khung phí sử dụng hạ tầng KCN với Ban quản lý trên cơ sở phù hợp với mặt bằng chung của khu vực và tuân thủ đúng quy định; đồng thời xử lý hành vi cản trở hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trước đó Công ty TNHH Tango Candy đã cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Long An liên quan đến việc chủ đầu tư khu công nghiệp là Công ty Tân Đức cho người lắp barie, đổ đất sét chặn cổng ra vào và cúp nước chỉ vì công ty này chưa chịu đóng phí hạ tầng theo mức áp đặt của Công ty Tân Đức.

Sau gần một tuần với sự can thiệp của ngành chức năng, việc chặn cổng cúp nước mới được dừng lại. Do đây là vụ việc hi hữu tại Long An từ trước đến nay nên tỉnh này phải xin ý kiến chỉ đạo Bộ KH-ĐT để có hình thức xử lý đối với hành vi của Công ty Tân Đức.