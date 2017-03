Bộ trưởng Thăng: Vẫn còn canh cánh 'món nợ đường sắt tốc độ cao’

Ngày 22-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bộ GTVT đã tổ chức lễ kỷ niêm 70 năm ngày thành lập ngành và đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng GTVT cho rằng thời gian qua ngành GTVT đã đầu tư, nâng cấp hoàn thành hàng loạt các công trình cảng biển, cảng hàng không như Nhà ga T2 (Nội Bài), Cảng hàng không Phú Quốc, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ, Cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Đặc biệt là dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và nâng cấp lên 4 làn xe toàn tuyến quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ là hai dự án lớn, rất phức tạp nhưng đều lần lượt vượt tiến độ là 18 tháng và 12 tháng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 10.000 tỉ đồng.



Bộ trưởng Đinh La Thăng tại hội nghị.

Ngoài ra, ngành GTVT đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hơn 134.000 km đường giao thông nông thôn, hàng nghìn cầu dân sinh bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Những công trình đó đã góp phần rất lớn cho công cuộc hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đưa nước ta từ vị trí 103, lên vị trí 74 (tăng 16 bậc so với năm 2012 và 29 bậc so với năm 2010) về năng lực và chất lượng hạ tầng giao thông theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2014. Hệ thống giao thông Việt Nam từ chỗ biệt lập, manh mún, giờ đây đã có thể tự tin kết nối với khu vực và thế giới, thậm chí nhiều lĩnh vực còn có mức độ tăng trưởng hàng đầu như lĩnh vực hàng không.

Tuy nhiên ông Thăng cho rằng với sự phát triển đó vẫn chưa đáp ứng được sự mong muốn cao nhất của ngành và nhân dân cả nước: "Chúng ta vẫn còn canh cánh món nợ lớn với nhân dân về một tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Hệ thống hạ tầng hiện tại cần phải hiện đại hơn nữa, thuận tiện hơn nữa, an toàn hơn nữa, đa dạng và tiết kiệm hơn nữa. Đó là điều quan trọng nhất chúng ta cần phải chân thành và thẳng thắn nói với nhau trong mỗi dịp quan trọng như thế này, để mỗi Đại hội thi đua yêu nước trở thành nơi hội tụ những khát vọng phục vụ Tổ quốc và nhân dân của tất cả chúng ta..."- ông Thăng chia sẻ và mong muốn thời gian tới ngành GTVT cần phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.