Cảm động: Công an cho chú rể 'mượn' xe đi rước dâu

Sáng 20.11, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang phối hợp Công an phường 6 điều tra làm rõ trường hợp một tài xế xe ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi) bị tấn công, còn xe khách bị đập vỡ kính chắn gió trên địa bàn TP.Mỹ Tho.

Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng 6h10 ngày 20.11, xe ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi ngồi) BKS 53S-8572 do tài xế Trần Trọng Nhân (SN 1972, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 60, hướng đi từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang.

Khi xe vừa lên cầu Rạch Miễu thì phía trước đường cùng chiều có 2 thanh niên đang đi trên xe mô tô BKS 63B9-078.92 dùng ná thun (một dạng giống súng cao su) bắn vật cứng nhiều lần vào đầu xe khách. 2 đối tượng này còn dùng gạch, đá, mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió trước của xe khách.



2 đối tượng Hận và Quốc (áo sọc).

Khi đến đoạn gần ngã tư Lê Văn Phẩm – Nguyễn Thị Thập (quốc lộ 60) thuộc địa bàn khu phố 12, Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho, tài xế Nhân ghé xe vào lề đường và xuống xe thì tiếp tục bị 2 đối tượng này tấn công. Lúc này nhiều người trên xe khách kéo xuống tri hô thì được người dân bên dưới đường khống chế bắt trói 2 thanh niên lại, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, 2 đối tượng này khai nhận tên Lê Trường Hận (SN 1974) và Lê Trường Phục Quốc (SN 1980) cùng ngụ đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP.Mỹ Tho).

Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên xe mô tô có 1 túi xách, bên trong túi xách có 2 con chó đã chết, 1 bị bả chó, 1 ná thun, 1 đèn pin.

Riêng xe khách 53S-8572 đang chở đoàn đám cưới khỏi hành từ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đến TP.HCM để rước dâu. Do xe khách bị đập vỡ kính chắn gió nên không thể tiếp tục hành trình và do hôm nay là cao điểm đám cưới nên đoàn không thể thuê được xe khác nên Công an TP.Mỹ Tho quyết định cho mượn tạm xe của đơn vị để đoàn đám cưới tiếp tục hành trình đến TP.HCM rước dâu.



Một đồng chí công an đã trực tiếp lái xe chở gia đình chú rể đi đón dâu.

Gia đình đàng trai đã hết sức cảm kích khi công an giúp đưa tài xế đi bệnh viện. Đồng thời, một đồng chí công an đã trực tiếp lái xe chở gia đình chú rể đi đón dâu để không lỡ việc trọng đại của dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thịnh Tiến (Dân Việt)