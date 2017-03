Cần Thơ: Không có chuyện thanh tra rút súng đe dọa người vi phạm

Qua báo cáo, Giám đốc Sở Sở GTVT TP Cần Thơ khẳng định việc lái xe phản ánh tổ kiểm tra Đội Thanh tra GTVT số 1 uống rượu bia và rút súng dọa bắn là không đúng sự thật.

Việc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe khách giường nằm biển kiểm soát 94B-00238 là phù hợp với chỉ đạo của Bộ GTVT tại kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và kế hoạch của Đội Thanh tra giao thông số 1 – đội cơ động từ 1-7 đến 31-7 và đã được lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT phê duyệt; Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với xe khách giường nằm biển kiểm soát 94B-00238 là phù hợp với thông tư 02/2014 của Bộ GTVT và tại thời diểm kiểm tra nhân viên Nguyễn Tấn Trường không có mặt trên xe nên tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính là đúng quy định tại Nghị định 171/2013 và Nghị định 107/2014.

Theo báo cáo của Sở GTVT TP Cần Thơ, lúc 0 giờ 10 phút rạng sáng 19-7, tại khu vực Trạm thu phí cầu Cần Thơ (hướng lưu thông Cần Thơ đi Vĩnh Long), tổ công tác Đội Thanh tra giao thông số 1 gồm ông Hồ Minh Lộc – tổ trưởng và 2 tổ viên gồm Trần Hoài Hận, Trần Nhật Quang đã tiến hành kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 94B-00238 chạy tuyến Bạc Liêu – TP.HCM do lái xe Phạm Ngọc Vũ điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe không có nhân viên phục vụ Nguyễn Tấn Trường nên tài xế Vũ nhờ một hành khách đóng vai nhân viên phục vụ nhưng Tổ kiểm tra khi đối chiếu giấy chứng nhận tập huấn nhân viên phục vụ trên xe vận chyển hành khách tên Nguyễn Tấn Trường đã phát hiện ra hành vi gian dối này từ đó lập 2 biên bản vi phạm hành chính. Cụ thể là biên bản vi phạm về hành vi “điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 94B-00238 vi phạm xe vận chuyển hành khách không có nhân viên phục vụ trên xe (nhân viên Nguyễn Tấn Trường,, sinh năm 1980 có tên trong lệnh vận chuyển nhưng không có mặt trên xe)” và biên bản vi phạm hành chính đối với HTX dịch vụ vận tải thủy bộ Đại Thắng II về hành vi “không bố trí nhân viên phục vụ trên xe chở hành khách”.

Tổ kiểm tra đã gọi Cảnh sát TT Công an TP Cần Thơ và Công an phường Hưng Phú đến hỗ trợ. Báo cáo của Sở GTVT TP Cần Thơ trích các nội dung xác minh trong đó những người có mặt giải quyết vụ việc như Cảnh sát trật tự, Công an phường Hưng Phú, nhân chứng… đều khẳng định không có việc thanh tra giao thông say xỉn và cũng không có việc rút súng trung lúc làm việc.



Biên bản vi phạm cùa nhà xe



Trước đó, sáng 20-7, thông tin trên báo chí đăng tải vụ việc nhà xe tố cáo tổ viên của Thanh tra giao thông (Sở GTVT TP Cần Thơ) trong lúc thực thi nhiệm vụ kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 94B-00238 đã say rượu và sút súng đe dọa nhân viên phục vụ của nhà xe do người này không chịu ký vào biên bản vi phạm lỗi “trên xe không có nhân viên phục vụ”.