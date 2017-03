Cháy lớn ở Mộc Hóa (Long An), 30 xe máy bị thiêu rụi

Tổng thiệt hại ước tính trên 1 tỉ đồng. Đám cháy còn làm hư hỏng một phần vách tường hai hộ bên cạnh (ảnh).

Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an, quân sự huyện Mộc Hóa cùng nhân dân phối hợp dập đám cháy. Khoảng hơn 1 giờ sau, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ.

Cùng ngày, một vụ cháy đã thiêu rụi ba căn nhà liền kề ở tổ 5, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa phát ra lúc 10 giờ 30 phút, khi các gia đình chủ ba căn nhà trên đều đi làm. Lực lượng công an đã có mặt để dập lửa, tuy nhiên do cả ba căn nhà đền là nhà mái tôn, vách lá nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại của cả ba hộ khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

M.LUẬN - V.TÙNG