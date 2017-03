Cháy xe tải trong hầm Hải Vân

Gần 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu là do phần đầu xe bị chập điện và cháy lan sang đường ống dẫn dầu. Ông Nghĩa cho hay trên xe không có bình chữa cháy và cả sáu người trên cabin đều không biết về nghiệp vụ chữa cháy.

Rạng sáng 12-7, tám cục bê tông (mỗi cục nặng 5 tấn) đã rớt từ trên xe cẩu rơmoóc, nằm chắn ngang trước cửa nhà người dân trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM). Theo lực lượng CSGT Bàn Cờ, chiếc xe 57M-1764 của HTX Vận tải-Dịch vụ du lịch Bình Tân do tài xế Huỳnh Văn Định (ngụ Bến Tre) điều khiển chở 12 cục bê tông (tổng cộng 60 tấn). Do chở quá tải gấp ba lần, nên tám cục bê tông này lần lượt rơi dọc đường. Còn lại bốn cục mắc trên xe (ảnh).

Rạng sáng cùng ngày, trên quốc lộ 20 đoạn qua TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe khách 45 chỗ chạy từ TP.HCM lên Đà Lạt đã bị lật nhào xuống vực sâu. 10 hành khách trọng thương. Nguyên nhân tai nạn do xe khách né một xe tải chở rau chạy ngược chiều, lấn tuyến.

Chiều 12-7, tàu TN1 qua Ga Yên Lý (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tông chết ông Nguyễn Văn Phúc (quê Phú Thọ). Được biết nạn nhân cùng con trai vào Nghệ An tìm việc. Đang nghỉ ngơi chuẩn bị đi tiếp thì ông Phúc qua đường sắt để tiểu tiện, do không quan sát nên xảy ra tai nạn.

THANH LAN - NGUYÊN LỘC - ĐẮC LAM