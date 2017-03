Cháy xưởng sản xuất xốp, người dân hoảng loạn

Theo các công nhân tại đây, ngọn lửa bùng lên trong kho chứa hàng rồi lan ra cả xưởng cháy dữ dội. Do xưởng nằm sát khu dân cư, đường vào hẹp nên khi cháy, xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường và vật liệu xốp dễ cháy nên việc dập lửa gặp khó khăn.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều năm xe cứu hỏa cùng gần 100 chiến sĩ đến dập lửa, tuy nhiên toàn bộ xưởng khoảng 1.000 m2 cùng vật liệu đã bị thiêu rụi, nhiều máy móc hư hỏng hoàn toàn. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy.

Đ.LAM