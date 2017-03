Chưa thể trả lời 'cá biển ở bốn tỉnh miền Trung ăn được chưa?'

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế, đã cho biết như trên khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 25-8 về việc cá biển ở miền Trung đã ăn được hay chưa? “Thế giới và Việt Nam đều không có quy chuẩn về độ an toàn của phenol và xyanua trong thực phẩm, vì thế họ chưa đưa chỉ số của các chất đó để đánh giá độ an toàn” - ông Phong nói.

. Phóng viên: Như ông nói thì không thể đưa phenol, xyanua vào quy chuẩn đánh giá tính an toàn của thực phẩm. Vậy tính đến thời điểm này, Bộ Y tế đã phát hiện bao nhiêu mẫu thủy hải sản nhiễm kim loại nặng?

+ Ông Nguyễn Thanh Phong: Trong tháng 7-2016, kim loại nặng xuất hiện 7/27 mẫu thủy hải sản. Tháng 8-2016, tỉ lệ mẫu vượt ngưỡng giảm đi nhiều.

Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến sức khỏe nhân dân, do đó giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm làm rõ vấn đề trả lời cho người dân khi nào cá ở biển miền Trung ăn được. Cục ATTP đã giao Chi cục ATTP tại bốn tỉnh miền Trung lấy mẫu hằng ngày tất cả loại cá tại các cảng cá và đầm nuôi gửi về Viện Kiểm nghiệm và Viện Dinh dưỡng để xét nghiệm.

Từ đó, hội đồng khoa học sẽ xem xét các kết quả kiểm nghiệm và kết luận. Việc lấy mẫu xét nghiệm hằng ngày được bắt đầu từ ngày 25 đến 31-8. Dự kiến đầu tháng 9-2016 công bố kết quả giai đoạn 1 sau khi đã đánh giá một cách đầy đủ với đại diện mẫu rộng hơn.



. Thưa ông, ngày 22-8, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia đã báo cáo kết quả những mẫu cá kiểm nghiệm được Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Tĩnh lấy vào ngày 5-8 tại gò cá Cẩm Nhượng, chợ Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là có năm mẫu nhiễm xyanua, ba mẫu nhiễm phenol. Trong khi đó ngày 24-8, Cục ATTP lại công bố kết quả kiểm nghiệm 18 mẫu hải sản lấy từ bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế trong thời gian từ đầu tháng 8 đến ngày 19-8 chỉ phát hiện một mẫu có lượng cadimi vượt ngưỡng. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

+ Thế giới và Việt Nam đã bốn lần họp với tổ chức quốc tế, đề nghị cung cấp quy định quy chuẩn về phenol trong thực phẩm nhưng cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) đều khẳng định thế giới không quy định về cái này.

Có những mẫu thời kỳ này phenol giảm đi nhiều hoặc không xuất hiện nhưng sau này có thể lại xuất hiện. Nước biển đạt quy chuẩn để tắm nhưng chưa chắc thủy hải sản đã an toàn. Về nguyên tắc, đã là vùng biển có sự cố, khi sự cố chưa được khắc phục triệt để thì thủy hải sản ở vùng đó không nên sử dụng. Điều này giống như một cơ sở không đủ điều kiện về ATVSTP thì làm sao có thể sản xuất ra thực phẩm an toàn...

. Vậy theo ông, thủy hải sản ở biển miền Trung đến thời điểm này đã ăn được chưa?

+ Quan điểm của Bộ Y tế là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng là sức khỏe người dân là ưu tiên số một. Do vậy chúng tôi vẫn tiếp tục lấy rất nhiều mẫu để kiểm nghiệm, có khả năng lấy được bao nhiêu mẫu thì cứ lấy. Nhưng để trả lời là bao giờ cá biển có thể ăn được thì phải có câu trả lời toàn diện hơn.

. Xin cám ơn ông.