Có phải đi lang thang là bị tập trung?

“Công an phường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm” Ông Đặng Quang Đức, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, đã có ý kiến như vậy về vụ anh Trần Đức Dự và bốn người bạn bị bắt oan vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội (Pháp Luật TP.HCM ngày 17-8 đã phản ánh). Ông Đức cũng chỉ đạo Công an phường 6, quận Gò Vấp phải trao đổi với UBND phường 6 để sớm tổ chức gặp mặt anh Dự. Trong công văn gửi đến báo ngày 17-8, Công an phường 6, quận Gò Vấp cho biết sáng 8-8, sau khi nhận được tin báo về việc có năm thanh niên đang đẩy bộ một xe máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, cơ quan này đã tiến hành làm rõ vụ việc. Cả năm người đều có mùi rượu và không xuất trình được CMND, giấy tờ xe. Căn cứ lời khai của họ, Công an phường 6 xác định họ đang ở nhà số 105/66 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình và đã cử cán bộ đến Công an phường 15, quận Tân Bình xác minh. Theo kết quả xác minh thì địa chỉ trên không có người đăng ký lưu trú. Sau đó, công an phường đã làm việc với nhân viên tổ tệ nạn xã hội phường. Tổ này cùng Phòng LĐ-TB&XH quận đã đưa năm thanh niên trên vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội. Theo anh Dự, khoảng 8 giờ cùng ngày, vợ anh đã mang CMND của cả năm người cùng giấy tờ xe đến Công an phường 6 để xin cho cả nhóm được về và phải hơn 10 giờ họ mới bị đưa đến trung tâm. Thế nhưng trên báo, Trung tá Phan Văn Vui, Phó Trưởng Công an phường 6 (quận Gò Vấp), lại cho rằng: “Khi vợ anh Dự mang giấy tờ đến thì công an phường đã cử lực lượng hỗ trợ cán bộ phường chuyển người lên trung tâm”. Trao đổi thêm với PV về việc này, Trung tá Phan Văn Hùng (Trưởng Công an phường 6) và Trung tá Phan Văn Vui cho biết: “Ban Chỉ huy công an phường không hề biết có một cán bộ đã từ chối giải quyết yêu cầu của vợ anh Dự. Chúng tôi sẽ làm việc lại với cán bộ công an liên quan và sẽ phê bình nghiêm khắc nếu mọi việc đúng như anh Dự đã phản ánh”. Sáng 17-8, UBND phường 6 (quận Gò Vấp) đã họp gấp với công an phường và thống nhất trong tuần sau sẽ mời anh Dự đến làm rõ vụ việc. THÀNH NHÂN Sẽ mở rộng nhà lưu trú cho người cơ nhỡ Chiều 17-8, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã họp với các sở, ngành liên quan nhằm thu nhận ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn TP mang tính bền vững giai đoạn 2011-2015. Theo dự thảo, TP sẽ mở rộng nhà lưu trú tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội để cung cấp nơi lưu trú; hỗ trợ cho người cơ nhỡ, lỡ đường, gặp sự cố khi đến TP. Người các tỉnh đến TP mà bị mất cắp, không có thân nhân… nhưng có nhu cầu về chỗ ở tạm thời sẽ được đưa vào đây. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ người ở các tỉnh (không có thân nhân tại TP) đến TP.HCM tìm việc làm… T.MẬN