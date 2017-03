Công an cần xử lý nhóm côn đồ xông vào bệnh viện

Tại cuộc họp ngày 26-9, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo như trên.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhận định: Việc đám đông gây rối ở BV Nhân dân Gia Định (Bình Thạnh) gây sự quan tâm của dư luận. TP đã chỉ đạo Công an TP.HCM nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc.

“Trừ những địa điểm, cơ quan... đặc biệt quan trọng phải bố trí lực lượng công an và có phương án giữ gìn trật tự thì các cơ quan, trường học, bệnh viện phải bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc bán chuyên trách bảo đảm an ninh trật tự. Các cơ sở phải liên kết chặt chẽ với cơ quan công an sở tại, phải báo ngay tình hình, tính chất sự cố để công an địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện vãn hồi trật tự. Thông thường công an các quận, huyện quản lý địa bàn cũng có lưu ý về bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm trên. Ngay khi có sự cố xảy ra, lực lượng bảo vệ cùng nhân viên của bệnh viện nên báo ngay cho công an phường, quận, cảnh sát 113 để công an triển khai lực lượng đến lập lại trật tự” - ông Quân nói.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 22-9, BV Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân Lê Hoàng Anh Tuấn đến cấp cứu vì bị chém ở tay, chân. Trong khi các bác sĩ đang cấp cứu cho Tuấn thì người nhà của nạn nhân trong vụ đâm chém trước đó phát hiện Tuấn nên nhào tới đánh đấm, đòi giết và được bảo vệ can ngăn. Sau đó, khoảng 30 người xăm trổ đầy mình mang theo dao, mã tấu xông vào bệnh viện truy tìm Tuấn, dọa chém hết những người che giấu Tuấn. Nhóm côn đồ quá hung hãn nên 16 y bác sĩ của khoa cấp cứu phải chạy trốn vào phòng trực… Phải mất gần 3 tiếng bệnh viện mới hoạt động trở lại bình thường.

ÁI NHÂN - VIỆT HOA