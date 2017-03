Công an viên thừa nhận có đánh nạn nhân

Ngày 9-1, lãnh đạo VKS huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết sau khi bị triệu tập để điều tra nguyên nhân cái chết của em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh), ông Lê Minh Phát - công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh đã thừa nhận có đánh em này.

Theo ông Phát, chiều 29-12-2013, để ngăn chặn vụ đánh nhau giữa hai nhóm học sinh, ông cùng một công an viên tên Lê Ngọc Tâm đến đưa em Thạch về trụ sở công an xã. Do em Thạch không chịu đi nên ông Phát đã tát vào tai, đá vào mông em Thạch. Còn ông Tâm thừa nhận có tham gia bắt chứ không đánh. Hiện hai công an viên này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ bắt em Thạch của ông Phát và Tâm. Bởi lẽ nhiều người dân xã Vạn Long cho rằng ông Phát và ông Tâm đến bắt em Thạch vì em này cùng một số bạn đến giải quyết mâu thuẫn sau khi bị Lê Tấn Khỏe (14 tuổi, con của một công an viên thôn Hải Triều, xã Vạn Long) ném chai nước khoáng vào người.

Theo lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh, sau khi bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, Lê Tấn Khỏe khai nhận đã dùng chai thủy tinh ném vào vùng đầu Tu Ngọc Thạch. Kết quả khám nghiệm tử thi em Thạch cho thấy nạn nhân chết do bị chấn thương sọ não.

Trước đó, sau khi xảy ra sự việc, ông Trần Tấn Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh - nơi đầu tiên tiếp nhận cấp cứu em Thạch, khẳng định với chúng tôi: Nạn nhân bị chấn thương sọ não không phải do bị chai thủy tinh đập vào đầu. Bởi lẽ nếu bị chai nước khoáng đánh hoặc ném vào đầu đến mức chảy máu nội sọ thì bên ngoài phải có vết thương chảy máu, phù nề hoặc ít nhất cũng xây xát. Trong trường hợp này, trên đầu nạn nhân không có vết thương, bị đánh bằng gì không rõ ràng.

Trong khi mẹ em Thạch cho biết: Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, em Thạch kể là khi em đang đứng bên đường thì bị ông Phát và ông Tâm đến bắt, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Sau đó, tại trụ sở Công an xã Vạn Long, các công an xã đã đá vào người làm em ngất xỉu…

Như chúng tôi đã thông tin, sau cái chết của em Thạch, trong ngày 31-12, hàng ngàn người dân đã kéo ra quốc lộ 1 chặn xe, đưa xác em Thạch đến trụ sở UBND xã Vạn Long để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

TẤN LỘC