Công nhân buồn vui đón tết

Sáu năm chưa về tết Sáu năm - ấy là thời gian chị Lê Thị Trung quê Thanh Hóa, công nhân may túi xách tại KCN Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương), chưa về ăn tết cùng gia đình. Gặp chị ở khu trọ khá cũ kỹ nằm cuối con hẻm ở khu vực giáp ranh Thủ Đức - Dĩ An sau giờ làm ca. Chị bảo từ khi có thêm đứa con thứ hai, các nguồn thu nhập từ tiền lương và tăng ca của vợ chồng vừa đủ trang trải tiền ăn học và chi phí nhà trọ cho bốn người, thành ra không còn dư để về quê. Dù không về ăn tết quê nhưng hằng năm vợ chồng chị đều dành dụm một ít tiền và chuẩn bị gói quà tết gồm gói bánh quy, gói bột ngọt, hộp cà phê và chai dầu ăn gửi về cho gia đình. “Làm ăn cả năm khó khăn mấy cũng dành chút ít quà gửi về cho ông bà ở quê đón tết. Còn gia đình ở lại đến cận tết mới đi chợ mua thịt về nấu nồi thịt đông và gói chả giò cho cả nhà ăn dần mấy ngày tết. Vì đây là món không thể thiếu trong ba ngày tết như hồi còn ở quê vẫn được ăn cỗ tết” - chị Trung giãi bày. Từ ngày 30-1 (21 tháng Chạp), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM cùng các quận, huyện đoàn và các khu lưu trú văn hóa tổ chức chương trình “Vui tết Bính Thân năm 2016 cùng thanh niên công nhân xa quê”, trong khuôn khổ chương trình tạo sân chơi xuân, tặng quà cho thanh niên công nhân tại các khu lưu trú văn hóa không có điều kiện về quê ăn tết. Theo đó, chương trình tặng 650 phần quà cho các công nhân, mỗi phần quà trị giá 300.000-500.000 đồng.