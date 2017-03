Cục An toàn thực phẩm lập đường dây nóng về an toàn thực phẩm

Ngày 8-9, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết Cục An toàn thực phẩm vừa chính thức thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo đó, các cá nhân và đơn vị khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm có thể gọi đến đường dây nóng qua số điện thoại: 04.32321556 hoặc địa chỉ email: tiepnhantinvipham@vfa.gov.vn.

Đây được coi là động thái tích cực của cơ quan quản lý đối với công tác bảo vệ sức khỏe người dân trước tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang gia tăng trong thời gian gần đây.

Được biết mới đây TP Hà Nội đã công bố ba số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm.