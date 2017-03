Cứu 38 ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển do tàu hỏng máy

38 thuyền viên tàu QNA 91207-TS dTàu SAR27-01 được lai dắt vào bờ an toàn

Ngày 11-6, tàu SAR27-01 đã lai dắt tàu cá QNa 91207-TS cùng 38 thuyền viên vào bờ an toàn.

Trước đó 7 giờ sáng ngày 9-6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá QNa 91207-TS do Trần Công Thái (36 tuổi, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang trên đường đi đánh bắt cá trên vùng biển Đông. Tàu bị hỏng máy đã trôi dạt nhiều ngày trên biển, cách bờ biển Nha Trang 122 hải lý về hướng Đông Bắc, trên tàu có 38 thuyền viên.

Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đều bất lực trên con tàu đang trôi dạt tự do mà có thể gặp hiểm nguy bất cứ lúc nào giữa biển khơi.



Thuyền trưởng Trần Công Thái đang làm thủ tục khi đã vào bờ an toàn

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR27-01 đi cứu nạn. Đến 20 giờ 15 phút ngày 9-6 tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu bị nạn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn vị trí bị nạn cách xa bờ cho nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ lai dắt, đến 23 giờ 35, ngày 10-6, tàu SAR27-01 đã lai dắt tàu QNA 91207-TS về Cảng Nha Trang an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định.