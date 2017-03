Đắk Nông: Trộm cà phê quy mô lớn

Hàng chục kẻ sử dụng cả xe công nông, xe máy lấy đi khoảng hai tấn cà phê tươi.

Vụ mất trộm xảy ra khoảng 22 giờ ngày 20-10, tại hộ ông Phạm Nguyễn Thanh Sơn và ông Phạm Văn Toàn (trú cùng xã Thuận Hạnh); trong đó hộ ông Sơn bị hái trộm 500 cây, hộ ông Toàn bị hái trộm 100 cây do hai rẫy cà phê nằm cạnh nhau. Vụ việc đang được đồn biên phòng Đắk Song phối hợp với Công an huyện và Công an xã Thuận Hạnh tiến hành điều tra và truy bắt.

Trước đó, ngày 4-10, Công an xã Quảng Thành (thị xã Gia Nghĩa) đã bắt được đối tượng đang hái trộm cà phê tại rẫy của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (xã Quảng Thành). Tang vật thu được là 10 bao tải và gần 100 kg cà phê tươi.

H.GIANG