Dân ‘giam’ xe chở rác vì lo sợ ô nhiễm

“Sáng 1-3, chiếc xe đang chở rác thải nguy hại về nhà máy thì người dân vây chặn, đưa xe về trụ sở thôn Ninh Ích. Họ thay phiên nhau canh giữ chiếc xe từ đó đến nay” - ông Nguyễn Quốc Chí, Chủ tịch UBND xã Ninh An, nói.

Theo người dân, giữa năm 2015, nhà máy trên vận hành thử nghiệm và thải ra mùi khó chịu nên họ “giam” chiếc xe để không cho nhà máy hoạt động. “Nhà máy này xử lý chất thải độc hại, lại nằm quá gần khu dân cư nên chỉ chạy thử nghiệm đã thải ra mùi làm chúng tôi khó thở, đau đầu” - bà Trần Thị Hương nói.





Đến ngày 22-3, chiếc xe chở rác thải nguy hại vẫn bị người dân giữ tại trụ sở thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Khánh Hòa, cho biết nhà máy này có công suất xử lý 100 tấn rác/ngày, hiện chưa hoạt động do chưa được Bộ TN&MT cấp phép. Nhà máy đã vận hành thử nghiệm và được đánh giá các chỉ tiêu đều đạt. Tuy vậy, Bộ TN&MT yêu cầu nhà máy tiếp tục vận hành thử nghiệm để đánh giá các thông số về khí thải, nước thải, làm rõ phản ánh của người dân. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 4-3, công ty cho chở chất thải nguy hại để nhà máy vận hành thử nghiệm nhưng người dân tập trung chặn giữ xe.

“Chúng tôi đề nghị cho xe chở rác vào nhà máy ở Bình Dương để xử lý nhưng họ vẫn không chịu. Họ yêu cầu chúng tôi ký cam kết không được chở rác thải vào nhà máy, nếu họ phát hiện sẽ “tự xử” như đốt xe. Chúng tôi đã đầu tư vào nhà máy hơn 100 tỉ đồng, các hệ thống xử lý, máy móc, thiết bị đều đảm bảo theo quy định thì làm sao chúng tôi ký vào cam kết với yêu cầu như vậy được” - ông Hòa nói.

Theo ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, các cơ quan chức năng đã nhiều lần tiếp xúc, đối thoại, vận động người dân cho xe về nhà máy hoặc trở lại nơi tiếp nhận chất thải để đảm bảo an toàn vì trên xe có chứa chất thải nguy hại. “Họ cứ tiếp tục giữ xe, đưa ra những yêu cầu không thể đáp ứng. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Sở TN&MT can thiệp để đưa chiếc xe trên đến nơi an toàn” - ông Minh nói.