Dân tố bị công an đánh bầm người

Ngày 5-9, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an quận Bình Tân, TP.HCM, xác nhận công an quận đang xem xét xử lý vụ người dân tố cáo bị cán bộ Công an phường Bình Trị Đông A đánh đập tại trụ sở công an phường. Sau khi có kết quả xử lý, công an sẽ thông báo cho gia đình người tố cáo và báo chí biết.

Đánh ngay từ chốt bảo vệ

Trước đó, ông Bùi Thắng (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), tố cáo Trung úy Đặng Thành Thanh Phước, Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân đã có hành vi bắt, đánh con ông không rõ nguyên nhân.

Theo ông Thắng, sáng 21-8, con ông là Bùi Công Lợi (27 tuổi) chạy xe máy trên tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông A thì bất ngờ có hai bảo vệ dân phố chặn xe yêu cầu về chốt gần đó để “hỏi chút chuyện”. Đến nơi, Lợi thấy Trung úy Phước cùng mấy bảo vệ dân phố đang ngồi tại đây.





Theo cha anh Bùi Công Lợi, anh Lợi bị Công an phường Bình Trị Đông A đánh bầm mình. (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)

“Con tôi kể rõ là vừa gặp trung úy Phước đã đánh tới tấp vào lưng của nó mà không rõ nguyên nhân gì nên Lợi bỏ chạy, kêu cứu. Nó chạy khoảng 200 m thì bị Trung úy Phước và một số dân phòng khác bắt lại đem về chốt khóa tay lên cửa sổ và tịch thu điện thoại. Nó bức xúc, hỏi công an là vì sao nó bị bắt, bị đánh trong khi không vi phạm gì và la lối nên bị Trung úy Phước vụt gậy vào lưng. Đánh khoảng 20 phút, Lợi bị Trung úy Phước giải lên trụ sở công an phường làm việc.

Tại đây, Lợi tiếp tục bị Trung úy Phước đánh liên tiếp vào vai, cổ, tay, chân. Khi Trung úy Phước bỏ ra ngoài thì một cán bộ công an khác (Lợi không nhớ tên) vào làm việc. Vị cán bộ này nói với Lợi sẽ “cứu” Lợi nếu Lợi gọi điện thoại bảo người nhà mang 20 triệu đồng đến trụ sở công an “nộp”” - ông Thắng cho biết.

Nhờ trưởng công an phường làm chứng

“Khi nhận điện thoại của con trai, báo là đang bị bắt và nhốt ở trụ sở Công an phường Bình Trị Đông A, muốn được tha về phải đem 20 triệu đồng lên nên tôi vội vàng chạy đến. Vừa tới nơi, tôi đi vào các phòng tìm con thì nghe tiếng gọi yếu ớt của con phát ra trong một phòng kín. Nó bị nhốt trong phòng, cửa ngoài bị cài chốt nhưng không bóp khóa nên tôi vội vàng mở khóa để vào với con. Lúc này ông Phước và rất nhiều công an đến thì Lợi chỉ vào Trung úy Phước nói với tôi là bị ông này bắt, đánh đập. Tôi hỏi ông Phước: Lý do gì bắt con tôi và đánh nó ra nông nỗi như vậy thì Phước không trả lời. Tôi đã yêu cầu Trung úy Phước cùng với Lợi đến phòng Ban chỉ huy công an phường để làm rõ sự việc.

Tại phòng Ban chỉ huy, trước sự chứng kiến của Trung tá Trần Sơn Hà, Trưởng Công an phường, Lợi đã cởi áo và mọi người đều nhìn thấy cả mảng vai lưng của Lợi bị bầm tím, sưng tấy. Ngoài ra tay, chân của Lợi cũng có nhiều vết bầm do bị đánh và đỡ các đòn đánh đau của Trung úy Phước. Tôi đã lấy điện thoại ra chụp ảnh lại để làm cơ sở tố cáo hành vi đánh người của Trung úy Phước cũng như việc đòi 20 triệu đồng của một công an khác…” - ông Thắng kể.

Ông Thắng khẳng định: Đến nay phía công an cũng không đưa ra được lý do vì sao lại mời con ông về trụ sở rồi đánh đập con ông như vậy. “Có thể họ nhìn nhầm con tôi với đối tượng nào đó hoặc nghi con tôi chở thuốc lá lậu vì nó chạy xe biển số Long An. Mà nếu có như thế cũng không thể đánh người bầm dập như thế” - ông Thắng nói.

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, Trung tá Trần Sơn Hà - Trưởng Công an phường Bình Trị Đông A khẳng định: “Toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc tôi đã chuyển cho công an quận để xem xét xử lý”.

Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn, Công an Tân Phúc, cho biết: Hiện lãnh đạo công an quận đang xem xét, xử lý vụ việc.

