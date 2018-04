Dạy võ cho bác sĩ để đối phó khi bị hành hung?

Bị tấn công, bác sĩ nên làm gì? Quá trình tiếp xúc với người nhà, nếu câu chuyện diễn biến theo chiều hướng căng thẳng, nảy sinh cãi vã, cần mềm mỏng lắng nghe rồi tìm cách rời đi, không đứng lại tranh luận đúng sai. Tình huống bạo lực phát sinh, cần thoát ly ngay khỏi đám xung đột, có thể bỏ chạy hoặc lấy lý do hợp lý rời đi. Những nhân viên y tế khác cần khẩn trương bấm chuông báo động hoặc gọi lực lượng bảo vệ đến xử lý. Nếu tương quan lực lượng đông hơn, có thể xúm vào can ngăn, mềm mỏng phân tích thiệt hơn để đối tượng “hạ hỏa”. Cần chú ý kỹ năng giao tiếp lúc này, chú ý lắng nghe vấn đề của gia đình bệnh nhân, hứa hẹn giải quyết để hạ nhiệt. Nếu vẫn bị tấn công, tuyệt đối không đứng im để đối tượng hành hung mình. Khi không thể chạy được, hãy nhớ mình có quyền phòng vệ chính đáng. Có thể chống trả bằng chân tay không, hoặc bằng các vật dụng xung quanh quơ được. Tuy nhiên, nên nhớ chống trả để vô hiệu hóa, ngăn chặn hành vi tấn công chứ không nhằm mục đích gây thương tích cho đối phương. Tốt nhất vừa chống trả vừa la hét thật to để thu hút sự trợ giúp của người khác, đồng thời khiến kẻ gây sự sợ hãi mà bỏ đi. Ngay khi có cơ hội rời đi, bỏ chạy đến phòng có cửa an toàn và gọi bảo vệ. Những nhân viên y tế khác khi thấy đồng nghiệp bị tấn công, cần báo ngay bảo vệ. Nếu đối tượng dùng chân tay không mà lực lượng đông hơn thì có thể xông vào ôm giữ, kéo đối tượng ra. Nếu đối tượng có hung khí nguy hiểm, cần thiết ấn chuông báo động hoặc gọi điện thoại cho cảnh sát đến ứng cứu. Trung tá, NCS Đào Trung Hiếu