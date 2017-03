Đề nghị cách chức giám đốc Công ty Bảo Việt Bến Tre

Hai nhân viên cấp dưới của ông Hiệp cũng bị kỷ luật cách chức trưởng, phó phòng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre đã quyết định hình thức kỷ luật về mặt đảng là cách chức chi ủy viên, bí thư Chi bộ đối với ông Hiệp.

Ông Hiệp bị Công an tỉnh Bến Tre kết luận có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại ngân sách trên 2 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn cùng nhân viên cấp dưới lấy tiền công quỹ để tiêu xài cá nhân. Từ năm 2009 đến 2010, ông cùng hai thuộc cấp đã “chạy” 40 hóa đơn tiếp khách khống, chiếm đoạt trên 171 triệu đồng. Ngày 21-12, Đại tá Lê Minh Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, khẳng định đây là vụ vi phạm hình sự nên đã báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ về Bộ Công an.

TÂM PHÚC