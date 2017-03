Đề nghị khởi tố vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Sáng 6-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà đã ký văn bản khẩn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ GTVT về việc xử lý vụ chìm canô H29-BP tại vùng biển Cần Giờ, TP.HCM. Do tính chất nghiêm trọng của sự vụ (gây thiệt hại lớn về tài sản và con người), UBND TP đề nghị Bộ Công an xem xét khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đã làm việc với anh Nguyễn Văn Dương, thợ máy của canô H29-BP bị chìm. Dự kiến trong ngày 7-8, cơ quan chức năng sẽ làm việc với hai thuyền trưởng canô cùng tham gia trong chuyến hành trình chở công nhân Công ty PV PIPE từ Tiền Giang về Vũng Tàu.

Trả lời cơ quan chức năng, anh Dương cho biết không nhớ chính xác thời gian tàu gặp nạn vì không có đồng hồ theo dõi. Tuy nhiên, đến 19 giờ ngày 2-8, thông tin về tai nạn đã được báo về cho ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty Việt Séc.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, canô H29-BP quá nhỏ để chở 30 người. Ảnh: T.KHÁNH

Theo một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, trong bản tường trình với cơ quan chức năng, ông Đảo trình bày: Cuối tháng 7-2013, ông Đinh Văn Quyết, Giám đốc Công ty Vũng Tàu Marina, trực tiếp liên hệ với anh Tạ Thanh Sơn, cấp dưới của ông Đảo để mượn tàu đi đón bạn bè từ Tiền Giang về Vũng Tàu ăn cưới. Anh Sơn đã đồng ý cho mượn hai canô KH 0606 và H790-BP. Nhưng sau đó, không hiểu sao vào chiều 2-8, ông Phạm Duy Phúc (thuyền trưởng canô H29-BP, đã tử nạn) lại lấy hai chiếc H29-BP và H790-BP. Khi nhận tàu, ông Phúc nhờ hai nhân viên của Công ty Việt Séc là Lục Văn Bảo (lái tàu H790-BP) và anh Nguyễn Văn Dương đi cùng.

Cũng trong chiều 2-8, ông Đảo và anh Hiếu (chưa rõ họ) chạy chiếc canô H790-HQ mới đóng xuống Tiền Giang để thử máy. Khi tàu chuẩn bị chạy thì gặp ông Hà Ngọc Phước, Giám đốc Nhà máy sản xuất ống thép dầu khí - PV PIPE, đến chơi nên ông Đảo đã rủ ông Phước cùng đi chung xuống Tiền Giang. Khi đến Tiền Giang, thấy công nhân của ông Phước đang chờ tàu đi về Vũng Tàu nên ông Đảo cho đi nhờ về luôn.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 2-8, tàu H29-BP rời bến trước còn tàu H790-HQ của ông Đảo đi cuối cùng, sau đó còn ghé cảng cá tiếp nhiên liệu. Trên đường đi, ông Đảo yêu cầu gọi về cho anh Sơn nói thời tiết rất xấu, cần chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố. Ông Đảo cũng gọi điện cho Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Cửa khẩu Biên phòng Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu xin tàu ra tiếp ứng. Khoảng 19 giờ 30, tàu biên phòng rời bến đi cứu hộ tàu H29-BP. Trên tàu cứu hộ của biên phòng cảng lúc này có anh Tạ Thanh Sơn đi theo.

Đến hơn 20 giờ 20 cùng ngày, ông Đảo mới nhận được tin chính thức từ ông Phước cho hay tàu H29-BP bị nạn, xin liên hệ với Thượng tá Quỳnh để cứu nạn khẩn cấp. Đồng thời vụ việc cũng được báo cho cảng vụ, Trung tâm 3 để cứu nạn. Trên đường đi, canô của ông Đảo cũng đã tìm kiếm canô bị nạn nhưng do thời tiết quá xấu nên không thể nhìn thấy. Canô của ông Đảo cập bến lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Chiều 6-8, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã tới Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu. Lúc này, Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh đã đi làm trở lại sau khi nghỉ phép về quê (trong thời gian diễn ra vụ việc). Tuy nhiên, Thượng tá Quỳnh nhất định không trả lời về vụ việc này. Còn theo chính trị viên của biên phòng cửa khẩu cảng, mọi thông tin liên quan đến vụ việc đã được đồn gửi báo cáo cho Bộ đội biên phòng tỉnh.

Tường trình của ông Hà Ngọc Phước Nhân dịp cuối tuần đi đám cưới anh Trần Thọ Minh (nhân viên tổ hàn) vào ngày 3-8 tại TP Vũng Tàu, nhà máy của C.ty PV PIPE đã hai lần họp với tất cả nhân viên để lên danh sách. Việc đi đám cưới bằng canô có sự đồng ý của tất cả nhân viên. Qua mối quan hệ quen biết, anh Đinh Văn Quyết (trước công tác tại PV-PIPE, nay là giám đốc Công ty Vũng Tàu Marina) bố trí ba canô để đưa mọi người về khu Đảo Xanh, TP Vũng Tàu chơi, qua ngày hôm sau sẽ đi ăn cưới. Chi phí ăn uống, khách sạn do các nhân viên tự lo. Chiều 2-8, tôi xuống Vũng Tàu bằng ô tô có gặp ông Vũ Văn Đảo và được ông Đảo rủ đi canô xuống Tiền Giang. Khoảng 17 giờ 40 phút, chiếc canô H29-BP xuất bến, chở theo hai vợ chồng chuyên gia người Mỹ, bốn phụ nữ và 22 nam. Hai canô còn lại xuất phát sau và có ghé cảng cá Vàm Láng để tiếp nhiên liệu, bắt đầu đi từ cảng cá Vàm Láng hướng về Vũng Tàu. Đến 20 giờ 10 phút, tôi nhận được điện thoại của số máy 0976287282 nhưng không nghe rõ nên có nhắn tin hỏi: “Đã về đến nơi chưa em?” vào lúc 20 giờ 11. Sau đó, tôi liên lạc lại bằng điện thoại thì nhận được tin canô H29-BP bị nạn và đã báo cho anh Quyết, anh Sơn Công ty Vũng Tàu Marina để gọi cứu hộ. Hai người này xác nhận tàu cứu hộ đã rời Vũng Tàu (anh Sơn đi cùng tàu cứu hộ). Lúc 21 giờ 30, tôi nhận được tin nhắn từ số máy trên với nội dung: “Có chiếc canô thấy tụi em mà không ghé”. Tôi mới nhắn lại: “Tụi em thổi còi đúng không” và “tàu anh đi đang gặp nguy, tài công nói quay lại là sẽ bị chìm luôn. Anh em đi tàu bị nạn cứ bình tĩnh, tàu cứu hộ đã ra”. Số điện thoại trên trả lời là “ok”. Khi nhận được tin nhắn, tôi đã yêu cầu tài công quay tàu lại để cứu người nhưng anh ta không đồng ý vì tàu nhỏ, khách say sóng. Cano của tôi về đến Vũng Tàu lúc hơn 23 giờ.

HUY PHONG