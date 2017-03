Đề nghị xử lý chủ tịch xã chỉ đạo lén bán tang vật

Đây là tang vật mà các cơ quan chức năng bắt giữ của những người khai thác titan trái phép. Trong báo cáo, VKSND thị xã La Gi cho rằng cơ quan điều tra bỏ lọt tội phạm khi không khởi tố ông Lưu Xuân Trường, Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã Tân Hải, vì ông Trường có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, tháng 2-2012, xã Tân Hải phối hợp với các cơ quan chức năng truy quét titan “thổ phỉ” và bắt giữ khoảng 40 tấn titan khai thác trái phép. Trong quá trình vận chuyển về trụ sở xã, ông Đặng Quốc Trị, Phó Chủ tịch xã, cùng các cán bộ có liên quan đã lén lút bán hơn 10 tấn titan tang vật để lấy tiền chia nhau. Khi hai xe chở titan tang vật bán lén này ra khỏi địa bàn thì bị Chi cục QLTT tỉnh Bình Thuận bắt giữ. Từ vụ này, Công an La Gi đã lần lượt bắt giam bảy cán bộ gồm một phó chủ tịch; trưởng, phó công an xã về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ.

Khi mở rộng điều tra, công an phát hiện trước đó Công an xã Tân Hải bắt giữ khoảng chín tấn titan của những người khai thác trái phép. Số tang vật này đưa về trụ sở xã nhưng không lập biên bản, không báo cáo lên cấp có thẩm quyền mà lén lút bán chia nhau. Tại cơ quan điều tra, ba bị can khai nhận là khi bắt giữ, xử lý vụ này họ đều có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và được ông Trường đồng ý.

PHƯƠNG NAM