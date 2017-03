Định gạt công an

Kiểm tra, công an thấy đồ đạc của trại heo bị đập phá, điện thoại, bàn ghế bị lật tung… Tuy nhiên, có điểm lạ là bọn cướp “chê” đôi bông tai bằng vàng mà bà L. đang đeo lủng lẳng nên công an không khó để xác định đây là vụ cướp giả. Bà L. khai: Sau khi thua độ đá banh, con trai bà đến xin tiền nhưng bà không có, đành bàn với con dựng kịch cướp trại heo để “gỡ vướng” cho con. Nhè công an mà gạt, hổng bị vạch mặt mới lạ!

D.TRÂM