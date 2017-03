Dùng dao cướp vàng, tiền trong tiệm cắt tóc

Theo điều tra ban đầu, chiều 26-12, Lợi và Phương đi xe máy đến tiệm cắt tóc Thùy Lâm (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn) do chị Trần Thị Mỹ Lệ làm chủ. Lúc này, ngoài chị Lệ còn có anh Phạm Hồng Tiến đang cạo mặt, ngoáy tai.

Lợi và Phương rút dao giấu trong áo khoác kề cổ khống chế hai người. Chị Lệ bị giật kiềng cổ và đôi bông tai bằng vàng. Lợi lấy chiếc điện thoại Nokia X1 của anh Tiến rồi buộc anh đưa chìa khóa chiếc xe Honda Future đang dựng trước tiệm.

Khi Lợi vừa quay lưng, anh Tiến nhanh chóng tước đoạt con dao của kẻ cướp. Cùng lúc, chị Lệ chạy ra ngoài tri hô mọi người đến bắt cướp. Nhận được tin báo, Công an phường Khuê Mỹ và người dân có mặt kịp thời khống chế bắt gọn Lợi. Do trong lúc giằng co tước dao của Lợi, anh Tiến bị thương phải đưa vào bệnh viện sơ cứu.

Đến tối cùng ngày, công an đã bắt được Phương đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cùng tang vật vụ cướp.

Qua khai thác, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định Lợi và Phương còn là nghi can trong một vụ cướp khác.

TẤN TÀI