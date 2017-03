Gia cảnh khó khăn của người xe ôm bị cướp đâm trọng thương

Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét hai thanh niên chưa rõ lai lịch về hành vi giết người, cướp tài sản, xảy ra vào rạng sáng 13-4 tại phường An Lạc A. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phước (65 tuổi, ngụ quận 6) bị đâm hai nhát dao vào ngực và hông và bị cướp mất điện thoại, xe máy.