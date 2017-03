Giảm hẳn trộm cướp nhờ gắn camera

Mô hình gắn camera giám sát, loa báo động để phòng, chống trộm cướp đang được nhiều quận, huyện tại TP triển khai ở một số địa bàn phức tạp, nơi thường xuyên bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp xe máy. Sau khi gắn camera, tình trạng trộm cắp giảm hẳn, người dân yên tâm khi vắng nhà.

Giảm 99% trộm cắp nhờ gắn camera

Nằm đối diện con hẻm 59 đường Phạm Viết Chánh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) là Công viên Phong Châu, nơi giáp ranh các quận 1, 3, 5, 10. Đây là nơi các con nghiện và các đối tượng hình sự thường xuyên tụ tập, người dân thường bị cướp giật, mất trộm. Thế nhưng từ khi người dân gắn hệ thống camera xung quanh khu phố thì tình trạng trên giảm hẳn.

Bà Nguyễn Ngọc Thuận (60 tuổi), tổ trưởng khu phố, cho biết: Hẻm 59 đường Phạm Viết Chánh liên tục bị mất trộm từ những tài sản giá trị lớn cho đến vật dụng sinh hoạt. Giữa năm 2013, ông Nghĩa (số 59/9B) vừa đậu xe ở trước nhà để mở cửa bị mấy thanh niên lạ mặt bẻ khóa, rồi lên xe tăng ga tháo chạy. Ông Nghĩa chỉ biết ú ớ nhìn chiếc xe đắt tiền khuất dần tầm mắt. Khu phố bị trộm cắp thường xuyên nhưng không biết làm sao đề phòng và ngăn chặn. Sau khi được lãnh đạo phường vận động gắn camera giám sát và hệ thống loa cảnh báo. Từ khi gắn camera, trộm cắp giảm hẳn.

Một cụ bà bán nước đầu hẻm 59 Phạm Viết Chánh cho biết nhiều đối tượng nghiện ngập hay lảng vảng ở đây nhưng không ai dám nói vì sợ. Thế nhưng khi có camera an ninh thì những đối tượng này ngại bị ghi hình nên ít xuất hiện hơn.

Hẻm 745 Quang Trung gắn biển cảnh báo “Tuyến đường gắn camera an ninh quan sát từ xa”. Ảnh: Xuân Ngọc





Cán bộ Công an phường 12, quận Gò Vấp theo dõi tình hình an ninh trật tự qua camera.

“Trước đây, nhiều con nghiện xuất hiện tại hẻm để hút, chích nên không gia đình nào dám cho trẻ con ra ngoài chơi, bây giờ thì trẻ con có thể tung tăng tại hẻm” - bà Thuận chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Thành Loan - cảnh sát khu vực phụ trách khu phố 7 hẻm 59 đường Nguyễn Viết Chánh cho biết: Một quý (ba tháng) có đến 8-10 vụ trộm xe máy, tài sản có giá trị. Đến cuối năm 2013, khu dân cư gắn ba hệ thống camera thì vụ bị mất trộm, cướp giật hay các con nghiện vào khu phố để chích, hút giảm đến 99%.

Trung tá Loan nhớ lại giữa tháng 3-2014, một thanh niên lạ mặt lợi dụng cả gia đình ngụ số 59/8 Phạm Viết Chánh, khu phố 7 (Nguyễn Cư Trinh) đi vắng đã đột nhập và bị camera an ninh ghi lại hình ảnh rồi tự động chuyển vào hộp thư điện tử và thông báo qua ĐTDĐ. Chủ nhà dù đi vắng nhưng phát hiện nhờ vào thiết bị ghi hình đã kịp thời nhờ hàng xóm xung quanh rồi báo lên công an. Công an nhanh chóng có mặt, bắt quả tang tên trộm ngay tại hiện trường.

“Đó là nhà ở và nơi kinh doanh của mình. Ngoài tài sản còn nhiều giấy tờ quan trọng. Nếu không có camera chống trộm thì giờ này tôi vô cùng khó khăn. Người dân ở đây an tâm hơn khi có camera giám sát” - anh Huy, chủ nhà 59/8 Phạm Viết Chánh bộc bạch.

Sẽ gắn camera ở nhiều nơi

Con hẻm 745 đường Quang Trung (phường 12, quận Gò Vấp) rất ít người qua lại nên kẻ gian thường vào đột nhập. Sau khi phường vận động người dân đóng góp để gắn camera giám sát thì kẻ gian không còn lai vãng. “Tôi ít khi đưa gia đình du lịch vì sợ kẻ trộm đột nhập khi mình vắng nhà nhưng lúc gắn camera an ninh gia đình nhà tôi thường xuyên đi vì có thể quan sát từ xa” - anh Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, ngụ số 745/8 Quang Trung) chia sẻ với PV. Theo anh Thuận, hệ thống camera liên kết tivi tại nhà và qua điện thoại cá nhân nên có thể giám sát mọi nơi. Trung tá Lê Thành Hưng, Trưởng Công an phường 12 (quận Gò Vấp), cho biết: Trên địa bàn phường trang bị 90 camera với 25 đầu thu tại 25 khu dân cư và tuyến hẻm, 38 máy bộ đàm trang bị cho 16 tổ dân phố. Tổng chi phí khoảng 350 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 300 triệu đồng.

Thượng tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết: Kết quả tám tháng thực hiện gắn camera giám sát tại phường 12 rất hiệu quả. Chúng tôi sẽ báo cáo với UBND và Quận ủy để họp bàn phương án nhân rộng mô hình.

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Công an quận 1, nhận định: Việc gắn camera giám sát tại các tuyến hẻm, dân cư phức tạp về an ninh trât tự mang lại hiệu quả tốt. Nhiều nước trên thế giới cũng thực hiện mô hình ấy. Một số địa điểm gắn camera phát hiện nhiều vụ trộm như Siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Vincom (quận 1). Hiện phường Nguyễn Cư Trinh thực hiện thí điểm cũng mang lại hiệu quả. Chỉ cần người dân đồng lòng, chung sức lắp các thiết bị giám sát thì có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng ngừa, đấu tranh và truy xét tội phạm.

ÁI NHÂN - XUÂN NGỌC