30% GV ngoại ngữ nghe bài giảng phải nhờ phiên dịch

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, thực tế chất lượng giáo viên dạy tiếng Anh trên địa bàn TP còn bộc lộ hạn chế về kỹ năng nghe, nói và phát âm. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có khoảng 40% giáo viên ngoại ngữ nghe và hiểu bài do chuyên gia giảng dạy, 30% giáo viên hiểu được 50% bài giảng bằng tiếng nước ngoài, còn 30% gần như không hiểu bài phải phiên dịch sang tiếng Việt.



Do đó TP Hà Nội xác định nhiệm vụ đến năm 2020 phải đạt 100% số giáo viên tiếng Anh các cấp của TP được đào tạo lại, bồi dưỡng và có chứng chỉ theo chuẩn quốc tế TOEFL, IELTS, FCE hoặc tương đương. Đồng thời đạt tỉ lệ 100% giáo viên tiếng Anh nghe, hiểu bài do chuyên gia nước ngoài giảng dạy mà không cần phiên dịch.





Theo XUÂN LONG (TT)