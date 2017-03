Bí quyết đạt điểm tuyệt đối phần thi TOEIC Listening

TOEIC (Test of English for International Communication) là bài thi đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Tại Việt Nam, chứng chỉ TOEIC đang nhận được sự quan tâm vô cùng rộng rãi. Không chỉ có người đi làm mà ngay cả những sinh viên sắp tốt nghiệp cũng cần đến chứng chỉ TOEIC để đáp ứng yêu cầu của nhà trường hoặc tìm kiếm một công việc tốt trong tương lai.





Điểm số tối đa trong mỗi phần thi nghe và đọc là 495. Thúy Hằng đã đạt số điểm đáng mơ ước này trong phần thi TOEIC Listening vào ngày thi 29/04/2011 tại tổ chức IIG Vietnam - đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS).





Nhờ phương pháp đúng đắn và luôn cảm thấy hứng thú mỗi khi học Tiếng Anh nên Hằng có khả năng nghe nói không thua kém người bản ngữ.Dướiđây là một vàichia sẻvề kinh nghiệm học tập hiệu quả để đạt được số điểm tuyệt đối trong bài nghe của kỳ thi TOEIC.

Luyện nghe có chọn lọc

Chúng ta đã quá quen thuộc với những lời khuyên như: “Nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt”, nhưng điều này chưa hẳn đã đúng. Vấn đề không phải là nghe bao nhiêu, mà là nghe cái gì và nghe như thế nào.



Bên cạnh việc nghe các kênh thông tin bổ ích như CNN, BBC, VOA… các bạn cũng nên quan tâm đến những bài nghe có nội dung tương tự với những gì sẽ xuất hiện trong kỳ thi. Phần thi TOEIC Listening có 100 câu hỏi chia làm 4 phần (miêu tả bức ảnh, hỏi – đáp, đối thoại ngắn, bài nói ngắn) phản ánh những ngữ cảnh cụ thể trong môi trường làm việc quốc tế. Bởi vậy, bạn nên chọn cho mình những website luyện nghe với các cuộc hội thoại, lời thông báo, quảng cáo, bài phát biểu… bằng Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống sinh hoạt và làm việc thường ngày.

Khi nghe, các bạn không nhất thiết phải nghe được tất cả các từ mà cần tập trung hiểu đúng nội dung và tự đặt ra cho mình những câu hỏi: Ai đang nói? Họ đang nói về chuyện gì? Ở đâu?... Đặt ra và trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nghe một cách tự nhiên thông qua ngữ cảnh.

Tập trung vào phát âm

Nếu bạn không phát âm chuẩn, bạn sẽ không bao giờ có thể nghe chuẩn. Nghe và nói là hai kỹ năng có ảnh hưởng trực tiếp tới nhau bởi đối tượng của chúng đều là âm thanh (khác với đọc và viết hướng tới văn bản). Bởi vậy, để tránh hiểu sai nội dung nghe thì bạn nên tập phát âm chuẩn bằng cách nắm vững những quy tắc chung và đọc to từ mới theo phiên âm của từ điển.

Đối với bài thi TOEIC Listening, bạn càng cần phải tập trung vào việc phát âm nhiều hơn. Bài thi có sử dụng khoảng 50-60% giọng Mỹ, còn lại 40-50% là giọng Anh, Úc, New Zealand, Canada. Bên cạnh đó, “bẫy” của bài thi thường nằm ở những từ mà thí sinh dễ nhầm lẫn như từ đồng âm khác nghĩa, từ có cách phát âm tương tự nhau…

Điều này đặc biệt đúng trong phần 1 (miêu tả bức ảnh) với những cách diễn đạt dễ gây nhầm như: cup (chiếc cốc)/ cub(thú con), tile (ngói)/ tie (cà vạt), write (viết)/ ride (lái), table (bàn)/ stable (chuồng), picture (tranh)/ pitcher (bình)…

Chọn những tài liệu chất lượng

Chọn được một cuốn sách hay, bổ ích là điều vô cùng quan trọng trong việc tiếp thu kiến thức. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sách luyện thi TOEIC cho tất cả mọi trình độ khác nhau. Những cuốn sách của các nhà xuất bản uy tín như Longman, Cambridge, Barron’s… là tài liệu học tập không thể thiếu đối với người học TOEIC.

Hằng chia sẻ: “Chọn sách cũng giống như chọn thuốc chữa bệnh. Nếu bạn biết mình yếu phần nào và chọn được cuốn sách phù hợp thì chắc chắn sẽ đạt kết quả cao”.

Chỉ có một đáp án là chính xác

Như tất cả các kỳ thi trắc nghiệm khác, trong 3-4 đáp án của bài thi TOEIC Listening, chỉ có một đáp án cộng điểm cho bạn. Những lựa chọn còn lại có mục đích gây nhiễu và đánh lạc hướng bạn khỏi đáp án đúng.

Bài thi TOEIC không đơn giản bởi có rất nhiều “bẫy” để đánh lừa thí sinh. Những đáp án sai thường “có vẻ đúng” và dễ khiến chúng ta lẫn lộn. Bởi vậy, cách duy nhất là bạn phải luyện tập nhiều và tỉnh táo trong ngày thi để xác định được đáp án chính xác cho câu hỏi mà đề đưa ra.

Đó là những kinh nghiệm đã giúp Thúy Hằng đạt điểm tuyệt đối 495/495 trong phần thi TOEIC Listening. Hằng rất thích câu nói của Edward Simmons: “The difference between failure and success is doing a thing nearly right and doing it exactly right.” (Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là làm một việc gần đúng và làm việc đó cực kỳ chuẩn xác).

