Bí quyết để HS 'nạp' thêm nhiều ngoại ngữ

Hoạt động này sẽ diễn ra xuyên suốt 2 tuần với sự tham gia của học sinh (HS) tất cả các khối.

Buổi lễ khai mạc là một bữa tiệc âm nhạc đủ ngôn ngữ do HS và thầy cô giáo tổ ngoại ngữ biểu diễn. Trong thời gian diễn ra tuần lễ bộ môn sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi viết cảm nghĩ của HS về ngày tết cổ truyền, trường lớp và thầy cô bằng tiếng Anh, tiếng Nhật (học sinh khối 8, 9); Cuộc thi thiết kế thiệp khổ A3 đề tài ngày tết và có lời chúc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật; Cuộc thi hát tiếng nước ngoài trong học sinh 4 khối. Cuộc thi hóa trang các nước ASEAN + 3 (bao gồm 11 nước Đông Nam Á và 3 nước Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc)...



Các em học sinh biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc.

Em Hồ Ngọc Khánh Duy, HS lớp 9, cho biết: “Đây là một chương trình bổ ích vì sẽ giúp em biết thêm nhiều ngoại ngữ. Tham gia tuần lễ bộ môn, em có cơ hội biết thêm từ vựng và những câu giao tiếp đơn giản của tiếng Đức, tiếng Nhật. Em hy vọng sẽ học thêm được văn hóa các nước, biết trau dồi thêm vốn ngoại ngữ của mình”.



Thầy Phạm Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cũng hát tặng học sinh một bài hát.

“Thay vì trong lớp em chỉ được học 2 ngôn ngữ nước ngoài thì với tuần lễ học tập ngoại ngữ, em sẽ có cơ hội học thêm nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Đức, tiếng Pháp. Tuần lễ sẽ có những trò chơi thú vị, nhiều hoạt động bổ ích giúp em tiếp cận với những ngoại ngữ mới”, em Phan Khánh Linh, HS lớp 9, chia sẻ.





Tiết mục đặc biệt của các thầy cô bộ môn Ngoại ngữ.

Thầy Trần Hữu Thắng, Tổ trưởng bộ môn Ngoại ngữ của trường, cho hay tuần lễ bộ môn được tổ chức với mục đích truyền đam mê học ngoại ngữ, đặc biệt động viên học sinh tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các ngôn ngữ khác như tiếng Đức, tiếng Pháp và Tiếng Nhật, tìm hiểu về văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, sẽ kích thích HS mạnh dạn giao tiếp ngoại ngữ trong cuộc sống hằng ngày, cải thiện kỹ năng giao tiếp.



Tập thể giáo viên của trường hát vang bài "We are the world".

Thầy Phạm Đăng Khoa cảm thấy vui khi trường đã tổ chức được hoạt động khuyến khích việc học ngoại ngữ cho HS. Thầy Khoa cho biết đây là ngôi trường duy nhất tại TP.HCM đang giảng dạy 4 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Pháp với hy vọng HS của trường khi tốt nghiệp sẽ biết ít nhất 2 ngoại ngữ.

“Các em có nhiều điều kiện thuận lợi thì hãy cố gắng học thật tốt. Học nhiều ngoại ngữ sẽ giúp các em học văn hóa, công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới. Và chính các em sau này sẽ trở thành nhà ngoại giao, những người đưa văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới. Tuy nhiên, dù học ngoại ngữ nhưng các em phải biết yêu tiếng Việt vì tiếng Việt rất giàu và đẹp”, thầy Khoa nhắn nhủ.



Học sinh hát cùng thầy cô.