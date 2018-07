Bình Chánh: Cô giáo đánh trẻ nứt xương hàm

Chiều tối 26-7, hai cha con bé PTND (năm tuổi) ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã làm việc với công an huyện này về việc bé D. bị cô giáo ở lớp mẫu giáo Ánh Sao Vàng (cùng xã) bạo hành. Trước đó, Công an huyện Bình Chánh cũng đã làm việc với cô giáo HP, người bị cho là đã dùng tay kẹp cổ và tát liên tục vào cháu D., để lấy lời khai.



Một lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết nơi này vẫn đang điều tra, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, hiện chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

“Cô giáo kẹp cổ, tát liên tiếp vào mặt”

Bé D. có mẹ mất sớm, bé đang sống với cha và bà nội. Nhà bé đối diện với cơ sở Ánh Sao Vàng. Bà Huỳnh Thị Phượng, cô ruột của bé D., cho biết gia đình gửi bé D. tại lớp mẫu giáo Ánh Sao Vàng được ba năm nay. “Hôm 25-7, lúc bà nội qua đón cháu về thì cả nhà tá hỏa khi thấy mặt mày cháu thâm tím. Về hỏi chuyện thì cháu nói lúc ăn trưa cháu bị nôn ra người nên cô đã đánh cháu liên tiếp vào mặt. Sau đó, cô còn lấy dép đánh từ trên lưng xuống dưới chân cháu. Cô giáo còn dọa nếu cháu nói ra sẽ bị cắt lưỡi” - bà Phượng nói.

Bà Phượng cho hay tối 25-7 cả nhà đã đưa bé đi khám và gọi công an xã đến làm việc với cơ sở. Quan sát qua camera của nhà trẻ cho thấy bé bị cô giáo kẹp cổ và tát liên tiếp vào mặt. “Gia đình chúng tôi thấy rất bức xúc. Sáng nay chúng tôi đã đưa cháu đi chụp CT, kiểm tra sức khỏe cho thấy cháu bị nứt xương hàm” - bà Phượng nói.

Cũng theo bà Phượng, từ khi sự việc xảy ra, bé cảm thấy rất sợ. Đặc biệt khi bé gặp cô giáo tại cơ quan công an, bé vừa run vừa sợ. “Tôi hỏi có phải cô đánh con không, cháu im lặng không trả lời, vừa run vừa ôm tôi chặt cứng. Thế nhưng khi cô giáo đi vào trong, tôi hỏi lại, cháu bảo “cô giáo đánh con và nói nếu con mách với gia đình thì cô sẽ cắt lưỡi”” - bà Phượng cho biết.

Bà Phượng cũng cho hay từ khi sự việc xảy ra đến nay, chủ cơ sở vẫn chưa tới làm việc với gia đình, chưa có một lời xin lỗi với gia đình.



Bé PTND sau khi bị cô giáo kẹp cổ, tát liên tiếp vào mặt. Ảnh: NGỌC NHƯ

Cần phải xử lý nghiêm

Chiều tối 26-7, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, cùng các nhân viên đã tới nhà bé D. thăm hỏi tình hình và sức khỏe của bé. Ông Dũng cho biết: Trưa 25-7, trong lúc cho trẻ uống sữa, bé D. bị ói, cô giáo HP (sinh năm 1992) đã đánh liên tiếp vào mặt bé D.

“Chiều cùng ngày, phụ huynh đón trẻ, phát hiện vết bầm bên má nên đã báo Công an xã Đa Phước đến làm việc. Xem trích xuất camera của nhà trẻ thì phát hiện bé D. bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt. Sáng 26-7, Công an xã Đa Phước mời cô P. đến làm việc” - ông cho hay.

Theo ông Dũng, cơ sở này giữ 50 trẻ, có bốn giáo viên giữ trẻ. Người đánh là cô giáo có bằng sư phạm mầm non. Hiện cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng bị đình chỉ hoạt động, tạm thời các bé đã được chuyển sang cơ sở mầm non khác.

“Sự việc xảy ra khiến dư luận phẫn nộ và bức xúc. Phòng GD&ĐT đã nhiều lần quán triệt và triển khai về đạo đức nhà giáo trong việc giữ trẻ nhưng các cô vẫn làm trái. Vụ Mầm Xanh vừa xảy ra, các cô cũng đã biết, vậy mà trong một phút không kiềm chế, cô giáo vẫn đánh đập trẻ. Hành động này cần phải xử lý nghiêm để răn đe” - ông Dũng nói.