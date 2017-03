Bộ Công an từ chối xét đặc cách nữ sinh 30,5 điểm

Trước đó, phía Công an tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi lên Tổng cục Chính trị, Bộ Công an xem xét về trường hợp của TS Quỳnh. Phía Bộ Công an đã trả lời TS không được đặc cách vì không đủ tiêu chuẩn về chính trị.

TS Nguyễn Như Quỳnh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 với tổng điểm ba môn và điểm ưu tiên là 30,5. Nguyện vọng của Quỳnh là xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. Sau khi nộp hồ sơ, phía Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Quỳnh không đủ tiêu chuẩn chính trị do án tích của cha.