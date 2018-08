Chấn chỉnh chuyện ê a báo cáo thành tích trong lễ khai giảng

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị giáo dục về tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.



Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trong ngày đầu tiên tựu trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu trước khi khai giảng năm học mới, các đơn vị phải giải quyết kịp thời những khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.



Các trường khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, thực hiện đúng hướng dẫn, quy định về việc thu, sử dụng học phí, thu khác năm học 2018-2019. Đặc biệt, các đơn vị phải quan tâm thực hiện đúng và đủ các chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ các điều kiện học tập cho con các đối tượng chính sách…

Bên cạnh đó, trường phải phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tổng vệ sinh toàn trường đảm bảo vệ sinh, an toàn trước khi tiếp nhận học sinh cho năm học mới. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an các cấp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và xung quanh trường.

Về việc tổ chức khai giảng năm học mới sẽ bao gồm hai phần là “lễ” và “hội”. Ở phần “lễ” được tổ chức trang trọng, súc tích, ngắn gọn với các nghi thức như chào cờ, hát quốc ca (không sử dụng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước. Đặc biệt đối với diễn văn khai giảng của hiệu trưởng phải ngắn gọn, không được báo cáo thành tích. Hiệu trưởng đánh trống khai trường và khen thưởng cá nhân, tập thể, lồng ghép tổ chức đón học sinh vào các lớp đầu cấp. Nếu có lãnh đạo tham dự, chỉ mời lãnh đạo các cấp đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường tại buổi lễ.

Còn phần “hội” tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể tươi vui, sinh động, lành mạnh nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh. Các trường mầm non cần tổ chức Ngày hội đón trẻ mầm non đến trường thật chu đáo với nhiều nội dung sinh động nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ.

Sau khai giảng, các trường tổ chức các hoạt động dạy học ngay, đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học.