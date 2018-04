Chuyện gì đang xảy ra trong ngành giáo dục?

Long An: Cô giáo phải quỳ xin lỗi học sinh 40 phút

Ngày 28-2-2018, ông Võ Hòa Thuận cùng vợ và hai phụ huynh khác của lớp 4/3 Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) vào trường phản ánh việc cô giáo BTCN (chủ nhiệm lớp 4/3) bắt học sinh quỳ gối do vi phạm nội quy khiến học sinh sợ không dám tới lớp.

Trong lúc làm việc với phụ huynh, cô N. đã nhận sai và xin lỗi nhưng ông Thuận không đồng ý. Lúc đó, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng lại nói bận dự giờ nên đi ngay, để cô N. ở lại tiếp tục giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, do ông Thuận làm quá gay gắt nên cô N. đã phải quỳ xuống xin lỗi trong 40 phút.



Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc cô giáo quỳ 40 phút để xin lỗi do đã phạt học sinh vi phạm phải quỳ trước đó. Ảnh: Internet.

Ngày 30-3, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An cho biết chiều 29-3, Ủy ban Kiểm tra huyện Ủy Bến Lức đã tổ chức công bố quyết định xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận, Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh bằng hình thức khai trừ Đảng.

Ngày 5-4, Hội đồng kỷ luật đã thống nhất hình thức cách chức đối với ông Sơn do thiếu tinh thần trách nhiệm trong vai trò quản lý, điều hành. Xử lý vụ việc chưa đến nơi đến chốn. Lẽ ra, trong trường hợp trên, hiệu trưởng phải thể hiện được quyền hạn của mình để ngăn ngừa, đồng thời báo cho các cấp quản lý giáo dục, ngành chức năng, chính quyền địa phương để có hướng giải quyết.

Riêng cô giáo N cũng bị kiểm điểm, chờ đủ 12 tháng sau thai sản sẽ xem xét kỷ luật.

Bến Tre: Nam sinh bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học

Ngày 2-3-2018, trong giờ dạy tiếng Anh tại lớp 8, trường THCS Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre) cô CTN phát hiện một học sinh nữ bày vở môn học khác ra bàn liền yêu cầu em này cất vở. Tuy nhiên, nữ sinh không làm theo, cô N đành thu giữ cuốn vở.

Cùng lúc đó, bất ngờ nam sinh tên NVMT ngồi ở bàn phía sau đứng dậy có lời lẽ thách thức, nhục mạ cô N. Cô N. rời lớp, qua thông báo với hai giáo viên đang đứng lớp ở các phòng kế bên qua cùng chứng kiến.



Trường THCS Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre. Ảnh: Internet.

Trước sự có mặt của các giáo viên và tập thể học sinh trong lớp, T. vừa chửi bới vừa lao tới dùng tay bóp cổ cô N Mọi người phải can ngăn T. mới dừng lại và cô N. mới thoát ra được.

Sau đó, N. bị nhà trường cho tạm ngưng học trong vài ngày để ổn định tâm lý. Nhưng chỉ 3 ngày sau khi được trở lại trường, T. vẫn tiếp tục gây rối, chửi bới, thách thức.

Ngày 7-3, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre kịp thời kiểm tra, xác minh sự việc. Ngày 14-3, trường ra quyết định đình chỉ một năm học với nam sinh T. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng trường THCS Tân Thạch, trong thời gian em T. phải chịu mức kỷ luật, trường vẫn mở ra con đường cho em có cơ hội sửa đổi.

“Đến tháng 8 tới, nếu em T. đã suy nghĩ kỹ hành vi của mình và kiềm chế được bản tính nóng nảy, biết xử sự tốt thì nhà trường sẽ xem xét giảm mức kỷ luật và sẽ xem xét cho em đi học lại vào đầu năm học mới”, ông Sĩ nói.

Nghệ An: Phụ huynh đánh cô giáo Mầm non suýt sảy thai

Ngày 22-3-2018, giáo viên mầm non thực tập tên là PTH tại Nghệ An đang mang thai bị phụ huynh là bà Phan Thị Nghĩa đánh, buộc phải quỳ xin lỗi học sinh.

Nguyên do là vào chiều ngày 21-3, bà Nghĩa đến Trường Mầm non Việt-Lào đón con trai bà là bé K. thì phát hiện phía trước cẳng chân bé K có vết bầm tím. Cô giáo hỏi bé K. cho biết ban đầu đã nói dối mẹ là cô H. đánh nhưng thật sự là khi bé nhảy lên bàn đu quay ở sân trường thì chân va vào bàn đu quay.



Trường Mầm non Việt-Lào, nơi xảy ra sự việc.

Mặc dù khi bị bà Nghĩa đánh, cô H. có nói đang mang thai, xin bà đừng đánh nhưng bà Nghĩa vẫn xuống tay. Sau khi bị đánh, cô H. đau bụng, ra nhiều máu. Kết quả sau khi đi khám tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An cho thấy cô H. có hiện tượng thai bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy.

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, tạm trú phường Trung Đô, TP Vinh) về tội làm nhục người khác.

TP.HCM: Cô giáo dạy toán quyền lực và ‘im như thóc’

Trong chương trình đối thoại giữa học sinh tiêu biểu với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM ngày 23-3, em Phạm Song Toàn, học sinh lớp 11 Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè vừa khóc nức nở vừa nói về “cô giáo dạy toán quyền lực” tên là Trần Thị Minh Châu.

Theo em Song Toàn, suốt học kỳ 1 cô Châu chỉ lên lớp và chép bài lên bảng. Cô hoàn toàn im lặng, không nói một lời, không tương tác với học sinh. “Lớp em toàn phải tự học, rất ức chế. Mặc dù chúng em đã nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm nhưng tình hình vẫn không được cải thiện”, Song Toàn nói.



Em Phạm Song Toàn khóc nức nở khi kể về cô giáo dạy toán quyền lực. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN.

Ngày 29-3, khi sự việc được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi với báo chí, cô Châu nhận mình đã làm sai nhưng không nói lý do. Ngày 2-4, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường THPT Long Thới kỷ luật cô Châu.



Ngày 3-4, sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ xem xét kỷ luật Hiệu trưởng trường THPT Long Thới là ông Trần Minh Bình. Đồng thời chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh em Song Toàn để có các giải pháp nhằm ổn định tâm lý, không để ảnh hưởng đến chất lượng học tập của em, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị các kỳ thi kết thúc năm học

Ngày 5-4, lo lắng con bị sức ép tâm lý, gia đình em Song Toàn tâm sự với báo chí muốn cho con được chuyển trường dù đã vào mùa ôn thi. Ngày 6-4, UBND TP.HCM đề nghị Sở GD&ĐT tạo điều kiện cho em Song Toàn chuyển trường Sớm. Cạnh đó chỉ đạo Sở phải xử lý sự việc nghiêm khắc, không du di, không thỏa hiệp với cô Châu.



Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè.

Trước khi về dạy tại Trường THPT Long Thới, cô Châu từng dạy tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP.HCM. Tại đây, học sinh và phụ huynh của trường cũng đã từng phản ánh việc cô dùng những lời lẽ phản cảm trong tiết học.

Học sinh ở Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ mà cô Châu phụ trách khi đó từng phản ánh, trong giờ giảng, khi nghe tiếng ồn, cô quay xuống hỏi “Ai sủa trong lớp”. Ở nhiều tiết học khác, cô Châu cũng thường đuổi học sinh ra ngoài hành lang, bắt nhiều học sinh chép phạt 200 lần.

Hải Phòng: Cô giáo bắt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Ngày 3-4-2018, cô Nguyễn Minh Hương, cựu giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 đã phạt em PPA, học sinh lớp 3A5 (trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) bằng hình thức bắt em uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

Theo em A., trong giờ học sáng trước đó ít hôm, cô giáo có nói em bị phạt và phải uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Cô bảo một bạn pha nước vắt từ khăn lau bảng ra cốc đưa cho em. Lúc đầu em không chịu uống, sau cô giáo nạt nên buộc phải uống.



Em A. bị cô giáo Hương bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Ảnh: Internet.

Tối 3-4, cô Hương đã tới tận nhà xin lỗi em A, thừa nhận đã làm sai, mong gia đình bỏ qua.

Sáng 4-4, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã họp gấp, thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, không phân công chủ nhiệm lớp đối với cô Hương. Lớp 3A5 đã được nhà trường phân công một giáo viên khác làm chủ nhiệm.

Cuối chiều 4-4, nhà trường đã mời gia đình em A. cùng ban đại diện cha mẹ học sinh chi hội lớp 3A5 tới tham dự cuộc họp xử lý vụ việc. Tại cuộc họp, cô Hương đã thành khẩn nhận lỗi, mong gia đình em A. tha thứ. Cô Hương cũng chấp nhận hình thức kỷ luật mà trường đưa ra.

Ngày 5-4, từ sự việc này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn khẩn về tăng cường đảm bảo an ninh trường học. Chiều cùng ngày, UBND huyện An Dương có công văn chỉ đạo Trường Tiểu học An Đồng đình chỉ công tác, sa thải cô giáo Hương. Cô Hương đã bị chấm dứt hợp đồng lao động ngay trong ngày 5-4.

Quảng Bình: Chặn đường rút dao bấm đâm thầy giáo

Ngày 5-4-2018, vào giờ tan học, nam sinh tên Nguyễn Văn Công ở Quảng Bình đã đứng trước cổng chặn đường rồi dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng khiến thầy giáo Nguyễn Văn Tiến gục tại chỗ.

Công đang là học sinh lớp 12A6 - Trường THPT Trần Hưng Đạo. Thầy Tiến (30 tuổi), giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A6 hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Theo đó, sáng 5-4, khi vào dạy bộ môn vật lý tại lớp 12A6, thầy Tiến, giáo viên chủ nhiệm của lớp phát hiện Công vẫn còn hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho Công nghỉ học về đi xóa.



Thầy Tiến sau khi bị đâm được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, Công không đi xóa mà bỏ ra trước cổng trường đợi đến giờ tan học thì chặn đường và dùng dao nhọn để đâm vào bụng thầy Tiến.

Ngay sau đó, thầy Tiến được các đồng nghiệp đưa đến BV Đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng nên được chuyển đến BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chữa trị.

Sau khi xảy ra sự việc, Công đã trốn khỏi địa phương. Công an huyện Lệ Thủy cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

TP.HCM: Thầy giáo chửi học sinh là “cá nóc phun nọc độc”

Tháng 4-2018, thầy Trần Huy Khôi, trường THPT Hàn Thuyên, TP.HCM nhiều lần văng tục, xúc phạm, miệt thị học sinh trong giờ dạy Ngữ văn.

Thầy Khôi thường dùng những ngôn từ không có văn hóa, thường xuyên chửi bới, nhục mạ HS. Ví học sinh như “cá nóc phun chất độc” hay “ đôi cẩu nam nữ”. Ngoài ra, thầy Khôi cũng có nhiều lời lẽ mang tính chất xúc phạm một số cá nhân trong lớp một cách công khai giữa tiết học.



Trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Có lần, thầy còn ám chỉ một học sinh nữ trong lớp với những lời lẽ và hành động thô tục, không đứng đắn về chuyện người lớn nhạy cảm. Đồng thời cũng thường lặp đi lặp lại việc chế giễu giới tính của một học sinh nam, gây tổn thương và khó chịu với tập thể lớp.

Theo ông Võ Ngọc Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên, sau khi nhận được phản ánh của học sinh, nhà trường đã có chỉ đạo xử lý giải quyết vụ việc này. “Qua tìm hiểu, những gì mà học sinh phản ánh là chính xác. Trong tiết học, giáo viên có thể pha trò, dùng từ ngữ ở mạng xã hội để thu hút học sinh. Thế nhưng thầy Khôi đã đi quá xa, đã sử dụng nhiều từ ngữ thô tục, không thể chấp nhận” - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, ban giám hiệu trường đã họp hội đồng liên quan để xử lý kỷ luật thầy Khôi. Bên cạnh đó, thầyKhôi phải xin lỗi lớp mà ông đã có những hành động không chuẩn mực. Thầy Khôi cũng bị xếp loại thi đua loại C ở học kỳ I.

Chiều 5-4, ông Võ Ngọc Sơn - hiệu trưởng THPT Hàn Thuyên (TP.HCM) - cho biết trường đã đình chỉ công tác giảng dạy với thầy Trần Huy Khôi vì có những phát ngôn không chuẩn mực.