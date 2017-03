Cụm thi ĐH Cần Thơ: Phổ biến 5-6 điểm

* Dự báo tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT khoảng 90%.





Thống kê điểm các môn trắc nghiệm tại cụm thi ĐH Cần Thơ.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, qua phổ điểm của các môn hóa học, sinh học và vật lý cho thấy số bài bị điểm liệt (1 điểm trở xuống) không quá 10%. Mức điểm phổ biến 5-6 điểm. Mặc dù môn sinh học điểm thấp hơn các môn khác nhưng tập trung hơn nên tỉ lệ học sinh bị điểm liệt ít hơn các môn khác. Các biểu đồ cho thấy phổ điểm có dạng gần với hình chuông với điểm trung bình gần 6 điểm, đây là dấu hiệu cho thấy đề thi phù hợp với sức học (có phần dễ hơn một chút) của thí sinh.

Qua phân bố điểm của các môn trắc nghiệm, có thể nói đề thi năm nay tương đối dễ hơn đề thi tuyển sinh ĐH, không khó hơn đề thi tốt nghiệp THPT các năm trước bao nhiêu. “Dự đoán tỉ lệ tốt nghiệp THPT có thể giảm chút ít, bình quân khoảng 90%” - ông Xê nhận định.

Cũng theo ông Xê, do đề thi dễ hơn nên điểm dùng để xét tuyển ĐH năm nay sẽ cao hơn. “Xét tuyển ĐH năm nay khác với các năm trước là sau khi có điểm rồi thí sinh mới chọn ngành xét tuyển, do đó không còn yếu tố may rủi khi chọn ngành đăng ký xét tuyển nữa. Tỉ lệ chọi không còn ý nghĩa nữa” - ông Xê nói.

Cũng theo ông Xê, với thông tin rõ ràng về điểm và sự tự do thay đổi ngành xét tuyển sẽ dẫn đến các ngành “hot” sẽ có điểm chuẩn cao hơn các năm trước, ngành kém hấp dẫn sẽ có điểm chuẩn thấp hơn.