Đại diện Bộ GD&ĐT xác nhận có sai sót khâu chấm thi ở Sơn La

Đêm 21-7, trả lời báo chí sau nhiều ngày làm việc tại Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết qua tình hình thực tế, trong những ngày qua các cơ quan của Bộ Công an, công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với tổ công tác để điều tra, xác minh, làm rõ những dấu hiệu sai phạm.



Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT trả lời báo chí.

"Bước đầu cho thấy, đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan của Bộ Công an, Công an Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ các sai phạm", ông Trinh nhấn mạnh.

Ông Trinh cho biết, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức chấm thẩm định một số bài thi Ngữ văn. "Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, Tổ công tác chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La cao nhất để sớm có kết quả, kết luận cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ sớm cung cấp", ông Trinh nói.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục đã thay mặt Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và nhân danh cá nhân ông, cảm ơn báo chí đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. "Sự đồng hành của các bạn đã giúp chúng tôi quyết tâm hơn và những đêm mất ngủ của chúng tôi đã vượt qua cùng sự đồng hành của các bạn", ông Trinh chia sẻ.