Đảm bảo an toàn tuyệt đối vận chuyển đề thi quốc gia

Ngày 10-5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn gửi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Ban An toàn giao thông trên cả nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ. Đồng thời, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 sẽ diễn ra trong bốn ngày từ 24-6 và 27-6 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi”, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn thí sinh trong việc di chuyển tới địa điểm thi. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại địa điểm thi.



Vận chuyển đề thi đến các điểm thi. Ảnh: Internet

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông cấp huyện tăng cường ứng trực, điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi của thí sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, dừng đỗ xe trái quy định.



Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị các tỉnh chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng sinh viên tình nguyện, thanh niên xung phong và các lực lượng khác cùng phối hợp, ứng trực tại các nút giao thông, bến xe, nhà ga và các địa điểm tổ chức thi để điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần điểm thi; bố trí các điểm đỗ xe, trông giữ phương tiện. Tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi. Yêu cầu các đơn vị thi công gần khu vực tổ chức điểm thi hoàn trả mặt đường, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí đủ các phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là xe buýt, xe khách liên tỉnh để phục vụ thuận lợi, an toàn nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.