Dâng hương ở Văn Miếu: Sao chỉ cúi đầu trước Khổng Tử?

Sẽ khắc phục dần Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thừa nhận thực tế mà báo nêu. “Hầu hết các sự kiện tương tự đều có số lượng người tham gia lớn, có sự kiện đến cả hàng trăm người, khi đó chỉ có khu Bái đường (nơi thờ Khổng Tử) thuận lợi hơn” - ông lý giải. Cũng theo ông Kiêu, hiện nay các sự kiện của trung ương, của Hà Nội khi tổ chức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám thì thường thực hiện ở khu Bái đường do rộng rãi. Còn các hoạt động do trung tâm thực hiện đều tổ chức tại khu Thái Học, nơi thờ các vị vua có công sáng lập và phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám và cụ Chu Văn An… Khu Bái đường chỉ là không gian thực hiện lễ dâng hương, còn nội dung tất cả các lễ dâng hương đều có phần tỏ lòng thành kính và tôn vinh hoàng đế Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An và các danh nhân văn hóa của đất nước. “Đây là nếp quen đã có từ trước, việc thay đổi địa điểm cho tất cả các lễ dâng hương về khu Thái Học cần có sự chuẩn bị đầy đủ và cần có thời gian. Chúng tôi ý thức rất rõ về vấn đề này. Chúng tôi cảm ơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của công chúng, những người quan tâm đến hoạt động của trung tâm để điều chỉnh cho phù hợp hơn” - ông Kiêu nói. VIỆT THỊNH