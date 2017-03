Dạy-học ngoại ngữ chưa thực chất

AN GIANG, ĐỒNG THÁP Chỉ 2% giáo viên Anh văn tiểu học đạt chuẩn CEFR Đây là thông tin được đại diện Sở GD&ĐT An Giang và Đồng Tháp cho biết trong ngày 19-10. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, kết quả khảo sát năng lực giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh trên toàn tỉnh, chỉ có 7/340 giáo viên đạt chuẩn theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). 84 giáo viên cận điểm đạt chuẩn sẽ được học bồi dưỡng ngay để kịp triển khai chương trình dạy-học tiếng Anh theo đề án của Chính phủ. Số giáo viên còn lại sẽ được bồi dưỡng đợt sau theo kiểu cuốn chiếu. Còn tại Đồng Tháp, gần 400 giáo viên tiểu học cũng tham gia đợt khảo sát này. Kết quả chỉ hơn 2% giáo viên đạt chuẩn CEFR, chủ yếu tập trung ở TP Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc. Sở GD&ĐT đang phối hợp ĐH Sư phạm Đồng Tháp lên kế hoạch bồi dưỡng để giáo viên đạt chuẩn trong năm học này. Q.VIỆT